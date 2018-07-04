Зачем встречаются Трамп и Путин Владимир Огрызко

4.07.2018, 17:50

ВЛАДИМИР ОГРЫЗКО

ФОТО: PHL

Будет много шума и конспирологии.

16 июля в Хельсинки состоится двусторонняя встреча президента США Дональда Трампа и президента РФ Владимира Путина. Учитывая, что сойдутся два эксцентричных политика (один из которых очень ярко проявляет эту характеристику, а другой претендует на роль изгнанника), каждому из них нужно продать свое участие в этой встрече, как победу. Очевидно, что любая коммуникация будет направлена преимущественно на внутреннего потребителя.

Ведь реально достичь каких-то прорывных договоренностей невозможно. Они могли бы быть весомыми, если бы речь шла об очередных шагах в разоружении или заключении каких-то важных экономических двусторонних соглашений. Ни того, ни другого нет даже в проекте.

Говорить о восстановлении доверия тоже не приходится. Недавно Комитет Сената США четко и ясно подтвердил данные национальных разведслужб: российское вмешательство в американские выборы имело место.

Конечно, Трамп не может об этом не спросить. Хотя бы формально. На что так же формально Путин ответит, что они не вмешивались. Хотя все понимают, что это ложь.

Практических последствий будет очень мало. Рассчитывать на то, что оба президента договорятся оттянуть – как того хочет Трамп – иранские войска в Сирии, теоретически можно. И практически до этого далеко, как до луны.

Можно говорить, что надо было бы. Но означает ли это практическое сотрудничество? Очень сомневаюсь. Особенно в контексте того, как американцы разгромили армию Вагнера. Никакого доверия между американскими и российскими военными нет. Думаю, что вряд ли оно когда-то и появится.

Что касается Украины, то эксцентричный Трамп может в очередной раз сказать что-то такое, что потом отвоюют Госдеп и сам Белый дом. Такие вещи в мировой практике случались.

А если Трамп что-то скажет о Сенцове, то Путин ответит, что последний – террорист, осужденный справедливым российским судом. И, мол, что я могу сделать – мы живем в правовом государстве, где президент не вмешивается в деятельность судебной власти. Положительные сценарии возможны только с цивилизованными партнерами, а поскольку речь идет о Путине и России, то там до цивилизации тоже очень далеко.

Поэтому будет много шума и конспирологии. Будут заголовки об исторической встрече. Но мы уже недавно имели такую, которая закончилась новостями о том, что Северная Корея продолжает свои ядерные программы. Хотя в США заявляют, что через год состоится разоружение. Буду очень рад, если это произойдет, но, честно говоря, не очень верю.

Итак, мы на пороге встречи, которую ее главные участники используют исключительно для своих нужд.

Владимир Огрызко, «Новое время»