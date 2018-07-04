Новый срок Эрдогана грозит обернуться финансовым кризисом в Турции 4.07.2018, 19:15

Реджеп Эрдоган

Данные по инфляции в Турции оказались «просто ужасными».

Новый срок президента Турции Реджепа Эрдогана, переизбранного на внеочередных выборах в июне, похоже, начинается с очередного витка финансового кризиса в стране, передает finanz.ru.

На фоне макростатистики за июнь, показавшей резкое ускорение инфляции, курс турецкой лиры, потерявшей 27% с начала года, возобновил падение.

Во вторник лира подешевела на 1,5% за день и обновила 2-недельный минимум на отметке 4,6270 за доллар.

Данные по инфляции оказались "просто ужасными", сказал Bloomberg аналитик Medley Global Найджел Ренделл. Потребительские цены подскочили на 15,39% в годовом выражении, существенно превысив прогноз.

Месячная инфляция ускорилась в 1,6 раза - с 1,62% до 2,61%. Продовольствие подорожало на 18,9%, транспортные услуги - на 24,3%, коммунальные платежи выросли на 12%. На уровне производителей инфляция ускорилась до 23,71%.

"Инфляционного джина выпустили из бутылки и теперь он буйствует", - говорит Ренделл: хотя в 2000х при Эрдогане Турция пережила экономический бум, теперь он может превратить в крах - лира стремительно обесценивается, а инвестиции уходят из страны на фоне противостояния Эрдогана, требующего снижения процентных ставок, с ЦБ.

Последний настаивает на их повышении и в апреле повысил прогноз инфляции на текущий год до 8,4% с 7,9%, отметив повышение цен на нефть и ослабление лиры.

"Если ЦБ хочет остановить девальвацию, им нужно значительно повышать ставку на заседании 24 июня, - говорит Ренделл. - Если же регулятор ограничится половинчатыми решениями, то новый срок президента Эрдогана быстро обернется финансовым кризисом".