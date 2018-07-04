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Переговоры сирийских повстанцев с российскими военными провалились

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  • 4.07.2018, 20:03

Об этом сообщил в среду представитель повстанческих сил Сирии.

Представители сирийских повстанцев и российские военные в среду не смогли прийти к договоренности о том, как положить конец столкновениям на юге Сирии, сообщил официальный представитель оперативного командования Сирийской свободной армии Абу Шайма, передает «Голос Америки».

«Переговоры с российским противником в Босра аль-Шам провалились, поскольку российская сторона настаивала на сдаче тяжелых вооружений», – сказал он.


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