Переговоры сирийских повстанцев с российскими военными провалились 2 4.07.2018, 20:03

Об этом сообщил в среду представитель повстанческих сил Сирии.

Представители сирийских повстанцев и российские военные в среду не смогли прийти к договоренности о том, как положить конец столкновениям на юге Сирии, сообщил официальный представитель оперативного командования Сирийской свободной армии Абу Шайма, передает «Голос Америки».

«Переговоры с российским противником в Босра аль-Шам провалились, поскольку российская сторона настаивала на сдаче тяжелых вооружений», – сказал он.