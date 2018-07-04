Президент Хорватии прилетела на игру с Данией эконом-классом 2 4.07.2018, 23:03

Кроме этого, хорватский президент в футболке смотрела игру с датчанами на общей трибуне.

Один из главных гостей матча Дании и Хорватии – президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович. Она смотрела игру не в вип-ложе, но в фанатском секторе, вместе с обычными хорватскими болельщиками, пишет «Трибуна».

Прилетела она на тот матч экономом. Вот фотопруф.

«Хотела показать, что я такая же болельщица, как все, поддержать команду в кругу фанатов на трибунах. Я надела футболку с национальной символикой. Дресс-код в вип-зоне, где обычно приняты длинные платья, не позволил бы находиться в таком наряде. К сожалению, Модрич не смог реализовать пенальти в конце, но вратарь нашей сборной проявил себя в серии 11-метровых, стал героем матча и помог команде выйти в 1/4 финала. Увидимся с командой России в Сочи, пусть победит сильнейший», – сказала Грабар-Китарович после игры.

Грабар-Китарович также приедет в Сочи на матч России и Хорватии.

Грабар-Китарович стала президентом Хорватии в феврале 2015 года. До этого она была послом Хорватии в США и помощником генсека НАТО по вопросам публичной дипломатии.