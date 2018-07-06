Как турфирмы возят белорусов по Крымскому мосту 4 6.07.2018, 18:55

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Белорусские турфирмы не считают необходимым предупреждать своих клиентов о нарушении украинского законодательства.

Белорусские турфирмы, которые возят туристов в Крым через "Крымский мост", не считают необходимым предупреждать своих клиентов о нарушении украинского законодательства и будущих проблемах на украинской границе. “Еврорадио” позвонило в несколько турфирм, организующих автобусные туры в Крым. Ни в одной из них нас не предупредили, что, попав на полуостров по Крымском мосту, мы нарушим украинские законы.

"Сейчас других вариантов нет, все едут через мост. Раньше люди плыли на пароме. Теперь вы экономите 2-3 часа", — заманивают нас в одной из турфирм.

Путь к крымским берегам Чёрного и Азовского морей занимает около 38 часов. До открытия моста туристам приходилось пользоваться паромом. Их количество было ограниченным. К тому же, иногда переправу закрывали из-за плохой погоды. Дорога на полуостров могла растянуться на двое суток.

В компании "Фаворит-Трэвел" рассказали, что в Крым их автобусы едут только через Россию.

- Получается, потом я не смогу попасть в Украину?

- Почему?

- Если ехать в Крым не через Украину, то это нарушение украинского законодательства.

- Насчёт того, что не пропускают, я тоже слышала, но эта информация неофициальная, то есть, такого закона нет, чтобы не пускать. Только когда пограничники, может быть, у них свои претензии, могут начать придираться, искать причину, по которой не пускать. У меня есть знакомые люди, которые ездили в Крым, и потом попадали в Украину без проблем.

15 мая в Керчи открыли 19-километровый Крымский мост, строительство которого запланировали ещё в 2014 году. Первым по нему проехал президент России Владимир Путин на КамАЗе, а 16 мая мост над Керченским проливом стал доступен для всех.

Несмотря на российскую аннексию, Украина продолжает считать Крым своей территорией, а туристов, попадающих на полуостров через Крымский мост, обвиняет в нарушители своей государственной границы. Потом у них могут возникнуть проблемы при посещении Украины: в лучшем случае, их развернут на границе, а в паспорт поставят штамп о запрете въезда на пять лет. Поэтому, в принципе, людям приходится выбирать: или Крым через Россию, или Украина.

Ещё в 2014 году на ситуацию обратил внимание МИД Беларуси. Ведомство неоднократно информировало белорусов об особенностях украинского законодательства. Вот что в марте 2016 года говорил Дмитрий Мирончик, на то время — руководитель пресс-службы белорусского МИД:

"При посещении Крыма через территорию Российской Федерации гражданам Беларуси следует иметь в виду, что это может послужить основанием для отказа во въезде указанным гражданам на территорию Украины и привлечения их к административной ответственности в соответствии с украинским законодательством".

Но белорусские турфирмы не считают, что белорусским гражданам нужно что-то там иметь в виду. В компании "Экотрэвел" нам напоминают, что туристам вообще нельзя заехать в Крым со стороны Украины. А вот с российской стороны — без проблем.

"Никаких штампов в паспорт не ставят. Вы же не на самолёте летите, у нас границы с Россией нет. Со стороны Крыма тоже никаких блокпостов нет", — объясняет сотрудник компании.

- А если я куда-нибудь выложу фотографию с отдыха? Наверное, при въезде в Украину пограничники как-то проверяют?

- Если не будете писать, например, "Крым наш" и так далее, то будет всё нормально.

В следующей фирме "Оригинальный тур" вообще удивились нашему вопросу. Мол, раньше, у других клиентов такой вопрос не возникал.

- Как вы едете в Крым?

- Гомель, потом через территорию России и новый Крымский мост.

- А не бывает проблем потом с путешествием в Украину?

- Штампов там не ставится. Перед мостом только будет пропускной пункт, там посмотрят ваш багаж с металлоискателем. Но штампов, что вы въезжали с территории России, не ставят. Поэтому, как бы, проблем не возникает. Мы продаём туры и туда, и туда [на крымские и украинские курорты. — Прим.]. Не было такого, что съездил в Крым, а потом не смог поехать в Украину.

Ни в одной фирме из тех, до которых мы дозвонились, нас не предупредили, что въезд на территорию Крымского полуострова со стороны России — нарушение украинского законодательства.