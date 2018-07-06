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Почему чиновники в Беларуси не боятся «набивать карманы»?

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  • 6.07.2018, 22:25

В Беларуси борьба с коррупцией напоминает борьбу с драконом: отсекают одну голову - вырастают три.

Юрист Белорусского Хельсинкского Комитета Гарри Погоняйло рассказал nv-online.info о том, когда в Беларуси чиновники перестанут брать взятки.

Очередной коррупционный скандал - в Браславском районе. Председатель райисполкома Владимир Драневский и его жена Елена Драневская, начальник отдела экономики исполкома, задержаны и находятся в следственном изоляторе. Их подозревают в коррупции.

Между тем, в Беларуси борьба с коррупцией напоминает борьбу с драконом: отсекают одну голову - вырастают три.

- Пока в Беларуси система власти будет построена таким образом, как сейчас, коррупционеры были, есть и будут. В стране негласно распределяется бюджет, смета и другие материальные ценности, которые попадают в руки чиновников без гласного контроля со стороны гражданского общества и независимых СМИ. А если такого нет, то ничего и не изменится. Природа коррупции заключается в том, что, когда есть рычаги распределения национальных богатств, то найдутся и те, кто позарится на них. При этом те чиновники, которые воруют, понимают, что в своем регионе они имеют власть, а значит наказаны не будут.

- Почему бы не сделать прозрачными все доходы чиновников либо то, за какие средства они приобретают недвижимость?

- Безусловно, это необходимо, так как если чиновник строит коттедж за полмиллиона долларов, то у людей возникает ряд вопросов. Но прозрачности в этом нет и не будет. Получается, что власть сама охраняет многих коррупционеров. При этом вся власть у местных князьков сосредоточена в одних руках. И даже, если его отправят за решетку, то чиновник всегда может написать правителю прошение о помиловании и откупиться от тюрьмы. Ведь существуют правовые нормы, согласно которым, если компенсируешь ущерб в кратном размере, то до суда дело может и не дойти. А если и дойдет, то через несколько месяцев могут выпустить и отправить руководить колхозом. Поэтому воруют, что называется, про запас. Чтобы возместить государству ущерб, но еще и себе чтобы осталось. Вот и получается, что не боялись чиновники брать взятки и не бояться. Уголовное дело для них - неприятное дело, но не смертельное.


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