По делу об убийстве Бориса Немцова появится надзор ОБСЕ 8.07.2018, 21:21

В готовящейся резолюции будет призыв к властям РФ провести новое расследование убийства политика.

В Берлине 7-11 июля в здании Бундестага проходит 27-ая ежегодная летняя сессия Парламентской Ассамблеи ОБСЕ - организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, которая является полем сотрудничества представителей парламентов 57 государств мира от Владивостока до Ванкувера. Сессия посвящена теме «Выполнение обязательств в рамках ОБСЕ: роль парламентов».

8 июля при поддержке делегации США и по инициативе Владимира Кара-Мурзы младшего, председателя фонда Бориса Немцова, а также адвоката Вадима Прохорова и журналистки Жанны Немцовой, прошли слушания о необходимости надзорной процедуры ОБСЕ по делу об убийстве Бориса Немцова. Члены официальной российской делегации демонстративно проигнорировали слушания.

Владимир Кара-Мурза младший в беседе с берлинским корреспондентом «Радио Свобода» заявил:

– Такая процедура нужна, так как российские власти явно не хотят искать ни организаторов, ни заказчиков самого громкого политического убийства в современной истории России. А согласно документу московского совещания ОБСЕ, вопросы законности, демократии и прав человека не могут считаться внутренним делом той или иной страны, а являются предметом международных обязательств и предметом международного рассмотрения. Мы, инициаторы, как минимум, хотим не дать российским властям замолчать тему убийства Бориса Немцова, не дать засунуть её под ковер».

В готовящейся резолюции будет призыв к властям Российской Федерации провести новое расследование убийства Немцова. Будет также уточнена процедура и форма надзора ОБСЕ. Сессия ОБСЕ в Берлине продлится до 11 июля.