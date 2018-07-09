В Минске пледом поймали выпавшего с седьмого этажа ребенка 9.07.2018, 22:12

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Фото: ARC

Драматические события развернулись во дворе между домами на улице Маршала Лосика в Минске.

Здесь из окна многоэтажки выпал 5-летний ребенок. Самое удивительное, что его заметили и успели поймать жильцы дома, расположенного напротив. Обстоятельства уточняются, очевидцы рассказывают, что мальчика удалось подхватить пледом. Ребенок травмирован, но жив.

Читатель «Онлайнера» Сергей живет как раз в 31-м доме. Это его соседи и знакомые спасали ребенка. — Насколько я понял, мама этого мальчика пошла на улицу с другими двумя детьми, а он остался дома. Видимо, тоже захотел гулять. Кто-то увидел, как он уже болтается на окне снаружи, пытается залезть внутрь. Побежали туда, жительница одной из квартир успела подать какой-то плед. При падении этот плед порвался, но удар удалось смягчить.