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Лукашенко грозится на этой неделе разогнать все правительство

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  • 14.08.2018, 13:59
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Диктатор заявил о «пофигическом отношении к его поручениям».

Лукашенко на совещании о ходе выполнения поручений по комплексному развитию Оршанского района потребовал на этой неделе внести ему предложения по заменам в руководстве правительства, передает БелТА.

По словам диктатора, единственная причина невыполнения его поручений заключается в «пофигическом отношении правительства к этим поручениям».

«Поэтому на этой неделе внести предложения по замене всего руководства правительства, всей верхушки из резерва кадров, который мною сформирован, — потребовал правитель. — Хватит смотреть им в рот, и они будут нам рассказывать, как им сложно, как им трудно!»

Лукашенко поручил внести предложения по министрам промышленности и строительства. «Он сидел, не мог отремонтировать крышу — выполнить мое поручение. Кто имел право отменять мои решения? А почему не выполнили, почему не сделали, как я сказал? Почему стройтрест кувыркается?» — спросил диктатор.

«Позняка (председателя Оршанского райисполкома) — отправить в отставку и найти ему другую работу», — потребовал правитель.

«И не дай Бог, здесь не будет сделано то, что вы наметили (вчера вы нам эту программу развернули), и то, что я вам поручил, — предупредил Лукашенко. — Как вариант, направьте Вовка (министр промышленности Виталий Вовк) сюда — будет вытягивать всю эту промышленность. В какой должности, я вчера Шерстневу сказал: пусть определяются. Не сделает — пойдет туда, куда я вчера сказал».


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