Шесть вопросов об «освобождении заложницы» в заславском банке 6 Семен Печенко, «Солидарность»

2.08.2018, 9:30

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Фото: belta.by

Ажиотаж схлынул, а вопросы остались.

Нужна ли была такая демонстрация силы?

Можно не сомневаться, что увиденное 18 июля на улице Советской в Заславле произвело на жителей города неизгладимое впечатление. Перекрытые пожарными и милицейскими авто подъезды к банку, скорые, вооруженный автоматами спецназ с закрытыми масками лицами.

К слову, пожарные машины уехали с Советской после 16 часов, то есть спустя два часа после сообщения об инциденте в банке.

Была ли необходимость так надолго перекрывать улицу с помощью спецтранспорта, если злоумышленник был надежно блокирован в помещении банковского отделения?

Были ли нужны вооруженные бойцы на подходах к банку? Возможно, на эти вопросы найдутся ответы в служебных инструкциях МВД. В любом случае, с точки зрения обывателя спецоперация в Заславле выглядела демонстрацией силы.

И, судя по реакции тех заславчан, которых довелось услышать корреспонденту «Салідарнасці», эта демонстрация многим показалась несколько несоразмерной произошедшему.

В какой последовательности развивались события в банке?

Вот как выглядит официальное сообщение, опубликованное МВД в тот же день:

— В 13:55 в милицию поступил сигнал о сработке кнопки тревожной сигнализации в помещении банка по ул. Советской в Заславле. К зданию незамедлительно выбыл наряд группы задержания. Было установлено, что в помещении банка, угрожая ножом, мужчина удерживает в заложниках женщину. Операцию по освобождению возглавил министр внутренних дел генерал-лейтенант милиции Игорь Шуневич.

Сообщение не дает ответа на вопрос, в какой момент произошел захват заложницы, а также что именно послужило причиной для нажатия тревожной кнопки.

Для сравнения приведем комментарий местной жительницы:

— Там действительно был захват заложника, не ограбление. Мужчина взял в заложники свою дочь, она хотела на себя повесить кредит из-за своего парня-наркомана. Он пытался отговорить ее, потом сработала кнопка, мол, неадекватный посетитель. По итогу паника, приехали разные спецслужбы, МЧС, министр, «Алмаз», скорая, ДПС. Оцепление было за 100 метров по периметру, никого не впускали, не выпускали. Мужчину застрелили. Кто-то говорит, что застрелил «Алмаз», кто-то – что охранник.

Оговоримся сразу — мы не противопоставляем эти слова официальной информации. Но если вышесказанное – правда, мог ли захват заложницы произойти уже после срабатывания тревожной кнопки?

Как велись переговоры?

Сразу же после завершения операции по освобождению заложницы силовики официально заявили, что решение о проведении силовой операции было принято после исчерпания всех возможностей: «правоохранители до последнего пытались мирно разрешить ситуацию и уговорить мужчину прекратить противоправные действия».

Тем не менее, в комментариях к новостям о ЧП в Заславле, а также в соцсетях стали появляться вопросы о том, все ли возможные способы разрешить конфликт без стрельбы на поражение были задействованы во время операции?

По утверждению близких и знакомых застреленного мужчины, он был любящим отцом и дедом. Использовались ли эти факты во время переговоров? Был ли в банке во время переговоров психолог?

Знал ли мужчина, какое наказание его ждет? Это важный момент. Уголовное дело в отношении заславчанина было возбуждено по п. 3 ч. 2 ст. 291 УК (Захват заложника, совершенный с применением во время захвата либо удержания лица насилия, опасного для жизни и здоровья потерпевшего).

Эта статья предусматривает лишение свободы на срок от 6 до 12 лет. Учитывая биографию мужчины, в случае выживания в результате операции, скорее всего ему грозил бы максимальный срок.

Но есть одно «но». Примечание к данной статье гласит: «Лицо, добровольно или по требованию власти освободившее заложника, освобождается от уголовной ответственности по настоящей статье».

Можно ли было избежать убийства захватчика?

Согласно официальной версии, мужчина угрожал своей приемной дочери ножом. Безрезультатные переговоры с Сергеем К. длились более двух часов.

Теперь многие задаются вопросом, был ли у сотрудников милиции шанс за эти два часа обездвижить мужчину, не прибегая к убийству.

Из официальной информации до конца не ясно, насколько высоким был риск для здоровья и жизни заложницы. Силовики также не говорят о том, какие именно требования выдвигал мужчина.

Не добавляют ясности и слова потерпевшей, сказанные журналистам на следующий день: девушка заявила, что «не рада, что умер он».

Сложно судить о том, чем вызваны эти слова. Возможно, причина кроется в особенностях воспитания приемным отцом, который, по словам соседей и знакомых, достаточно ревниво опекал падчерицу.

Кто именно застрелил Сергея К.?

Из официальных сообщений мы знаем, что силовая операция в Заславле была проведена сотрудниками спецподразделения МВД по борьбе с терроризмом «Алмаз».

Вернемся к рассказу заславчанки, в котором она делилась услышанным: «Мужчину застрелили. Кто-то говорит, что застрелил «Алмаз», кто-то – что охранник».

Вечером 18 июля МВД опубликовало фрагмент видео операции по освобождению заложницы. Позволим себе поделиться наблюдениями от увиденного.

В момент, когда группа захвата забегает в здание, у входной двери в банк в кадр попадает милиционер в форме. При этом он прячет пистолет в портфель и уходит.

С одной стороны, присутствие сотрудника милиции с оружием в таком месте не удивляет. С другой, он фактически стоял на пути группы захвата и, на взгляд дилетанта, мог быть скорее препятствием.

Когда группа захвата забежала в помещение банка, динамика действия заметно снизилась. В группе был сотрудник, который снимал происходящее на портативную камеру. Можно заметить, что, попав внутрь, он начал снимать происходящее справа от себя.

Туда же смотрели и некоторые из его коллег. В этот момент на заднем плане видно, как мужчина в каске уводит перед собой женщину.

При этом в кадр справа от двери попал стол охранника с милицейской кепкой и чем-то похожим на белый лист бумаги под ней. Позже такая же кепка с листом бумаги была показана крупным планом, а на заднем плане в кадр в этот момент попала рука убитого в луже крови.

Если допустить, что в кадре была одна и та же кепка, то логично было бы предположить, что нападавшего убили у стола охранника. Который, напомним, расположен практически сразу за дверью, где в кадр попал сотрудник в форме с пистолетом.

Подчеркнем, что вышеперечисленное является всего лишь предположением на основе увиденного в ролике МВД.

Было ли уголовное прошлое решающим в операции?

В первом официальном комментарии министр Шуневич подчеркнул:

— Личность преступника нами установлена — это ранее дважды судимый за совершение тяжких и особо тяжких преступлений житель Заславля.

В более поздних заявлениях силовики стали прибегать к формулировкам «неоднократно судим». А в одном из последних комментариев официального представителя Следственного комитета Юлии Гончаровой уголовное прошлое Сергея К. описывается так:

— Мужчина, совершивший захват беременной заложницы в Заславле, ранее был неоднократно судим по статьям «кража», «хулиганство», «грабеж», «разбой», «вовлечение несовершеннолетнего в преступную деятельность». Первая судимость была в 1986 году, когда ему было 14 лет, последняя — в 1995 году, он получил 13 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Акцент на уголовном прошлом Сергея К. делался с самого начала. Вопрос: было ли это решающим фактом при выборе конечного способа разрешения конфликтной ситуации?

В любом случае, показательна реакция многих из участников дискуссии о событиях в Заславле, одобряющих решение силовиков застрелить рецидивиста.

Семен Печенко, «Солидарность»