Россиянам предложили платить за выход на пенсию 16 2.08.2018, 13:40

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Борис Титов

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

С предложением выступил бизнес-омбудсмен.

Уполномоченный по правам предпринимателей РФ Борис Титов предложил россиянам, которые хотят выйти на пенсию, докупать недостающий трудовой стаж. Именно этот показатель, по мнению бизнес-омбудсмена, должен определять время, когда сотрудника можно отправить на заслуженный отдых, передает interfax.ru.

В определенных обстоятельствах работник может пожелать выйти на пенсию досрочно. В таком случае он мог бы заплатить государству некоторую сумму, чтобы в дальнейшем получать выплаты в полном объеме, поясняет свою мысль Титов.

"Мы считаем, что пенсионного возраста быть вообще не должно. Люди должны выходить на пенсию по выработке стажа. Причем ты можешь им играть: если хочешь выйти раньше на пенсию, ты можешь докупить стаж, как это во многих странах делается", – заявил омбудсмен.

Пенсионный возраст в России составляет для мужчин 60 лет, для женщин – 55 лет. Законопроект, принятый в первом чтении Госдумой 19 июля, предполагает постепенное повышение пенсионного возраста: до 65 лет к 2028 году для мужчин и до 63 лет к 2034 году – для женщин.

Озвученные Титовым предложения изложены в документе, подготовленном Институтом экономики роста имени Столыпина, который возглавляет бизнес-омбудсмен. Они направлены в правительство и профсоюзам.

Ранее Борис Титов предлагал снизить ставку страховых взносов в Пенсионный фонд России до 14%. А в дальнейшем, по мнению бизнес-омбудсмена, ПФР следует вообще упразднить. Он уверен, что современные технологии помогут обойтись без таких "громоздких и часто непрозрачных организаций".