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В Бельгии собрали рекордный урожай вишни

  • 2.08.2018, 14:08
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Высокие показатели связаны с жаркой погодой.

В этом году в Бельгии собрали рекордный урожай вишни — 2 тысячи тонн. По словам специалистов, этому поспособствовали погодные условия: весной было много дождей, а на периоды цветения и сбора урожая пришлись жаркие сухие дни, пишет euro-pulse.ru.

В то же время, европейские фермеры, которые выращивают другие фрукты и овощи, недовольны изменениями климата. Недавно голландские производители картофеля заявили, что из-за засухи их урожай может сократиться на 40%. Ограничения на полив (которые чреваты неважным урожаем) введены также в Великобритании, некоторых частях Португалии, Испании, Швеции и других странах ЕС.


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