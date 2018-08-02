Валерий Карбалевич: Власти не заинтересованы в том, чтобы белорусы ездили в соседние страны 7 2.08.2018, 14:36

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Валерий Карбалевич

Что не так с вопросами пересечения границы Беларуси и ЕС?

Беларусь и Европейский союз проведут в сентябре пятый раунд переговоров об упрощении визового режима и реадмиссии. Переговоры по упрощению визового режима и реадмиссии официально начались в январе 2014 года. Последняя встреча прошла в июне 2017 года в Минске. Когда соглашения будут заключены, они позволят упростить и удешевить процедуры выдачи Европейским союзом краткосрочных виз белорусским гражданам, пишет zautra.by.

Что мешает договориться?

Политолог Валерий Карбалевич называет главную причину — политические проблемы.

— Когда предлагал Евросоюз, Минск отказывался, поскольку это было сразу после событий 2010 года после президентских выборов. Потом наоборот – Минск предлагал, а ЕС отказывался вести переговоры, — поясняет эксперт. — А когда переговоры начались, уже возникли проблемы в большей мере технические, хотя и политический аспект здесь тоже присутствует. К этому времени в Европе начался миграционный кризис, поэтому политика ЕС в отношении с другими странами в плане въезда на территорию Евросоюза ужесточилась. Так что претензия Минска, что к Беларуси более высокие требования по сравнению с другими странами, в какой-то степени справедлива, но поменялась ситуация.

Да и белорусские власти не слишком сильно заинтересованы в том, чтобы белорусские граждане ездили в соседние страны. По мнению собеседника, об этом свидетельствует факт торможения белорусской стороной договора о малом приграничном движении между Беларусью и Польшей, Беларусью и Литвой. Хотя со стороны этих стран все процедуры осуществлены, и они готовы его принимать.

— Официальный Минск приветствует, чтобы в страну приезжали туристы, о чем свидетельствует указ о 30-дневном «безвизе», а вот чтобы белорусские граждане ездили в Европу – здесь белорусские власти не слишком заинтересованы и по политическим причинам. Ведь если белорусы будут ездить и сравнивать ситуацию там и здесь, то это сравнение будет явно не в нашу пользу, — считает собеседник.

Есть тут и экономические причины: белорусы будут больше ездить на закупки в ту же Польшу, вместо белорусского производителя поддерживая зарубежного.

— Но есть и объективная причина – это договор о реадмиссии. Власть боится, что за свой счет придется принимать беженцев из Евросоюза на своей территории, и этих беженцев окажется немало, а это дополнительная нагрузка на белорусский бюджет, — констатирует Валерий Карбалевич.

В то же время он уверен, что прогресс в этом вопросе будет. На это настроены обе стороны, но пока не удается достигнуть компромисса, в частности, по белорусским дипломатическим паспортам, которые должны иметь более жесткую форму защиты.

— Когда будут введены биометрические паспорта в Беларуси, это значительно упростит въезд в Европу и ускорит принятие соглашения об упрощении визового режима, — полагает эксперт.

Он не прогнозирует резкого увеличения количества белорусов, которые в случае удешевления виз захотят поехать в страны ЕС.

— Сегодня главная проблема не сумма, которую нужно заплатить за визу, а сложности процедур ее получения. Хотя некоторые подвижки в упрощении уже есть. Это литовские и польские визовые центры, которые несколько уменьшили очереди и упростили возможности для получения виз, — подчеркивает Валерий Карбалевич.