Рублю предсказали обвал из-за новых санкций США 2.08.2018, 15:44

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Фото: Reuters

Аналитики Citigroup оценили размеры девальвации российской валюты.

Ужесточение санкций США против России, которое с июля обсуждается в конгрессе, приведет к обвалу на рынке российских гособлигаций и рекордной с 2015 года девальвации рубля, предупреждает Citigroup, сообщает bloomberg.com.

Законопроект, предложенный сенаторами Марко Рубио и Крисом Ван Холленом, требует запретить зарубежным инвесторам покупать долговые обязательства правительства РФ, в которые иностранные банки и фонды вложили более 20 млрд долларов за последние два года.

Вводить санкции, по идее американских законодателей, будет не президент Дональд Трамп, а глава Национальной разведки, если сочтет, что Россия снова вмешивается в выборы.

"Худший сценарий" - это полный запрет владеть российскими бумагами, пишут аналитики Citi Иван Чакаров и Артем Заигрин.

В этом случае нерезидентам придется полностью ликвидировать вложения в ОФЗ, составляющие 1,9 трлн рублей на начало июля. Это спровоцирует отток капитала, который в конечном итоге ослабит рубль, предупреждает Citi.

Распродавая бумаги и конвертируя вырученные рубли в валюту, иностранные инвесторы смогут взвинтить курс доллара на 15%, следует из расчетов банка. В результате рубль упадет до отметок выше 72 рублей за доллар, которых рынок не видел с начала 2016 года.

Еще больший обвал грозит непосредственно рынку государственных облигаций: доходность 10-летних ОФЗ с текущих 7,76% взлетит до 8,61% к концу 2018 года и 11,9% - на конец следующего. В результате Минфину придется занимать на рынке по рекордным с 2015 года ставкам.

Более "мягкий сценарий" - это запрет покупать только новые выпуски ОФЗ, отмечают в Citi: в этом случае доля нерезидентов на рынке ОФЗ снизится с 28% до 21%.

В этом случае рубль ослабнет на 5%, до 65-66 рублей, однако котировки гособлигаций также заметно просядут. Доходность 10-летних бумаг подскочит на 2 процентных пункта к концу 2019 года, до 9,69% годовых.

"Хотя пока что какие-либо санкции конгресса США не кажутся вероятными из-за летнего перерыва, риски, что такие ограничения будут введены позднее, остаются", - предупреждает Citi.