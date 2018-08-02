Пять стран в Европе с самым дешевым гражданством 2 2.08.2018, 15:54

1,180

Как выглядит минимальный порог «входа в ЕС».

Программы получения вида на жительство (ВНЖ) в обмен на инвестиции действует в некоторых странах Европы. С октября 2018 года такую программу могут запустить и в Черногории, сообщает РБК. Инвестиции в размере от €450 тыс. (в одобренные властями страны проекты) в развитых районах Черногории или €250 тыс. в менее развитых регионах страны позволит инвесторам получить ВНЖ, а через шесть месяцев и гражданство.

Чаще всего инвесторам за ВНЖ предлагается купить недвижимость (жилую, коммерческую, иногда и землю). Программы в каждой из стран имеют свои особенности и требования. Редакция разобралась в нюансах получения ВНЖ в обмен на инвестиции и составила рейтинг стран с самым низким порогом входа в такие программы, которые в будущем предлагают и получение гражданства.

Первое место в рейтинге стран с самым низким порогом в программу получения ВНЖ в обмен на инвестиции разделили сразу две страны — Греция и Латвия, где для получения ВНЖ достаточно инвестировать €250 тыс. За ними следует популярный среди россиян Кипр — €300 тыс. (без учета НДС). Для получения ВНЖ в Португалии потребуется €350 тыс. инвестиций. Пятое место среди стран с такими программами занимает Испания — €500 тыс.

Марина Шалаева, директор департамента зарубежной недвижимости компании Knight Frank:

— ВНЖ пользуется большой популярностью у россиян, поскольку помимо покупки недвижимости это дает им право не только проживать в стране, но и вести бизнес. На сегодняшний день очень востребована Испания, многие наши соотечественники выбирают эту страну для жизни на пенсии, обучения детей, покупки готового бизнеса. Мягкий климат, высокий уровень жизни, большое количество русскоговорящих жителей выступают в качестве преимуществ этой страны. То же самое можно сказать и о Португалии. Кипр и Мальта также популярны у россиян, но, рассматривая возможность постоянного проживания на своих территориях, эти государства делают выбор в пользу получения паспорта, нежели ВНЖ.

Дополнительные условия получения ВНЖ

У программ получения ВНЖ в обмен на инвестиции в каждой из стран есть свои особенности и условия. В пятерке рассматриваемых государств сроки оформления ВНЖ мало отличаются и составляют от месяца до трех. После получения ВНЖ и соблюдения правил проживания в стране в данный период инвестор может рассчитывать на получение гражданства. Меньше всего времени для этого потребуется в Испании и Португалии — по пять лет, а больше — в Латвии (десять лет).

Для продления ВНЖ не требуется проживать в Греции, Латвии, Испании и на Кипре. Это необходимо только в Португалии — всего 35 дней суммарно в течение пяти лет, пояснили в Henley & Partners.

Не во всех странах можно ограничиться минимальным порогом вложений. Например, на Кипре, по данным Henley & Partners, потребуется дополнительно уплатить госпошлину в размере 5% от стоимости жилья. Дополнительно к инвестициям нужно подтвердить наличие стабильного дохода из-за границы, а также перевести в кипрский банк от €30 тыс., где эта сумма должна храниться в течение трех лет.

Если и дополнительные условия по покупке объектов недвижимости в некоторых странах. Например, в Латвии необходимо купить один объект стоимостью не менее €250 тыс. в Риге, Юрмале и близлежащих районах. В других регионах страны можно купить два объекта суммарной стоимостью не менее €250 тыс., пояснил представитель Henley & Partners.

В Португалии покупка недвижимости стоимостью от €500 тыс. (без привлечения кредитных средств) позволяет включить в программу членов семьи (супруга или супругу и детей до 18 лет). Но можно ограничиться и покупкой недвижимости стоимостью от €350 тыс. В этом случае, по данным консалтинговой компании, необходимо купить объект в районе культурно-исторического наследия с условием его последующей реконструкции. Недвижимость должна быть старше 30 лет.