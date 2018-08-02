Эксперт: Подорожают даже чипсы! 3 2.08.2018, 16:40

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Западные эксперты прогнозируют неурожай картошки, грозит ли он нам?

Из-за жаркого лета во многих европейских странах в этом году недосчитаются урожая, пишет kp.by. Например, в Беларуси пока планируют собрать на полмиллиона тонн зерновых меньше, чем в прошлом году. Еще один продукт из группы риска — картошка.

- Жара особенно оказала влияние на пшеницу и картофель. Их будет недостаточно, поэтому подорожают фактически все продукты, даже чипсы, - рассказал немецкий экономический аналитик Роберт Халвер.

Белорусские эксперты утверждают: картофель будет меньше и дороже, чем в прошлом году.

- Этот сезон выдался достаточно трудным, хотя начинался неплохо, - говорит Вадим Маханько, заместитель гендиректора по научной работе научно-практического центра НАН по картофелеводству и плодоовощеводству. - Весна пришла рано, картофель был посажен практически вовремя. Но в конце мая и июне, когда шел активный рост ботвы, закладывались клубни, и картофелю было нужно много воды, стояла засуха. После нее пошли сильные ливни, причем в разных частях республики. Часть картофельных полей оказалась подтоплена, переувлажнение спровоцировало развитие фитофтороза - опасного заболевания, из-за которого можно остаться без урожая. Но эти проблемы удалось решить - и картофель будет. По нашим наблюдениям, ранние и среднеранние сорта пока немного отстают от уровня прошлого года. По более поздним сортам урожайность на эту дату достигла прошлогоднего уровня. То, как дальше сложится сезон, будет сильно зависеть от погоды. Итоги можно будет подвести только осенью, но без картофеля мы в любом случае не останемся.

- Если его будет меньше, чем в прошлом году, он подорожает?

- Это возможно. Обычно на цену картофеля у нас сильно влияет ситуация на российском рынке. Но Россия большая, погодные условия там отличались по регионам. Будем ждать осени.

По официальной статистике, в июне по сравнению с маем картошка подорожала на 34,2%. Сейчас килограмм молодого картофеля можно купить за 60 копеек.