СМИ в Беларуси обязали писать статьи по заказу госорганов 1 2.08.2018, 16:38

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Это следует из указа Лукашенко.

Редакции изданий, которые работают с господдержкой, должны создавать материалы по заказам государственных органов. Это следует из указа Лукашенко № 299 от 31 июля 2018 года.

Документ, опубликованный сегодня на pravo.by, вносит изменения в указ от 17 мая 2011 года №192 «О поддержке отдельных средств массовой информации и некоторых организаций».

В указе уточняется, что означает обязанность редакций, которые работают с господдержкой, «проводить государственную политику». СМИ должны создавать по заказам государственных органов информационные сообщения и материалы, теле- и радиопередачи, «направленные на обеспечение государственных и общественных интересов».

Указ вступает в силу после его официального опубликования.

Напомним, что 19 апреля так называемая «палата представителей» приняла скандальные поправки к закону о СМИ, которые окончательно уничтожают свободу слова в Беларуси. Поправки вводят обязательную регистрацию новостных интернет-ресурсов. Владельцы и репортеры не зарегистрированных интернет-ресурсов не признаются журналистами, не имеют права на получение и защиту источника информации, а при появлении на массовых акциях приравниваются к демонстрантам.

Вводится обязательная идентификация лиц, размещающих материалы или комментарии на форумах, в интернет-ресурсах». То есть редакторов работающих в Беларуси интернет-СМИ будут заставлять сдавать спецслужбам данные своих журналистов и читателей, комментирующих статьи. Допускается возможность блокировки социальных сетей и ограничение доступа к интернет-ресурсам во внесудебном порядке.

Эксперты назвали данные поправки «ударом по независимой журналистике» и «новым закручиваем гаек».

Накануне принятия поправок в закон о СМИ в Беларуси был заблокирован крупнейший независимый сайт Charter97.org.