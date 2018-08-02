«Меня держат в банке, террористом сделать хотят» 10 Дмитрий Растаев, «Белгазета»

2.08.2018, 16:47

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Непарадные моменты.

Намедни в американском Лос-Анджелесе случился кипеш: 28-летний мужчина три часа удерживал в заложниках полсотни человек. Удерживал бы и дольше, да полиция пригласила опытных психологов, и те убедили злоумышленника сдаться. Более того - он попросил у полицейских наручники и сам себя в них заковал.

Примерно в эти же дни на другом краю света, в белорусском Заславле, 45-летний мужчина взял в заложницы - так, во всяком случае, нам это объяснили - собственную дочь. Через два часа переговоров - так, во всяком случае, нам это назвали - мужчину ликвидировали бойцы «Алмаза».

«Два мира - два ориентира», - сказали бы люди, знающие толк в дефинициях.

Не то чтобы в США совсем не принято ликвидировать захватчиков, но там это считается крайней мерой. Прежде чем стрелять на поражение, полиция использует все возможности, чтобы взять захватчика живым. Для этого с ним работают специально обученные переговорщики, в чьем арсенале множество приемов и психотехник, от НЛП до эриксоновского гипноза, позволяющих творить чудеса с человеческим сознанием. В умелых руках они способны превратить дикого буйвола в кроткого ягненка. Иногда с их помощью удается остудить даже тщательно подготовленного и хорошо мотивированного преступника. Лос-анджелесский захватчик вон даже в наручники сам себя заковал!

А у нас, интересно, такие переговорщики имеются? Как рассказал журналистам один из знакомых убитого в Заславле, незадолго до гибели тот позвонил ему. «Меня держат в банке, террористом сделать хотят, как будто я Дашу в заложники взял. Ну скажи им, что я нормальный, передо мной опер стоит, дам ему трубку», - умолял он.

То есть что ж это получается, переговоры вел не профессиональный психолог, а какие-то «опера»? Ничего не утверждаю, но чувство такое, что своими «переговорами» они лишь разгорячили и без того взбудораженного человека, а потом сами же решили, что с ним говорить бесполезно, и дали отмашку стрелкам.

Не успело общество переварить историю с «заложницей», как грянул новый информационный гром. Из Бобруйска пришло известие о жестоком убийстве двух девушек. Спасаясь от разъяренного убийцы, они заперлись в ванной, и одна из них успела дозвониться в милицию. Но бедняжкам это не помогло - пока милиция нашла нужную квартиру, девушки были уже мертвы.

Бобруйчан, живущих сегодня в США и не теряющих связи с земляками, трагедия в родном городе поразила и возмутила. «В Америке после поступления звонка в диспетчерскую, даже если ничего не было сказано и трубка повешена, в течение пары минут, в норме - пяти, появляется полиция. Бобруйская ситуация в корне и принципе невозможна!» - пишут они мне.

Возмущение бобруйчан понять можно. Оппозиционеров в Беларуси по мобильнику вычисляют на раз-два. А когда надо найти девушек, спасающихся от убийцы, тут почему-то начинаются тормоза.

После бобруйской трагедии «Наша Нiва» решила выяснить, можно ли было спасти девушек, и побеседовала с несколькими специалистами из МВД. Вот, что рассказал ей сотрудник дежурной части одного из райцентров: «Начнем с того, что в дежурке стоят телефоны даже без автоматического определителя номера - нельзя узнать, с какого номера вызов, надо делать запрос в узел связи. Никаких возможностей принять вызов по современным каналам - «Телеграму» или «ВКонтакте» - нет.

Конкретно у оперативно-дежурной службы нет оборудования, чтобы «пеленговать» физическое местонахождение человека, который нам звонит. Сразу это может сделать, теоретически, Департамент оперативно-розыскной деятельности, но дежурные части никакого отношения к нему не имеют. Я должен признать, что оборудование дежурок зависло на уровне 80-х годов. На Западе в дежурках оборудование такое, какое у нас только у оперативников и под грифом «секретно». Да, это дорого. Но чем мы измеряем цену? Человеческой жизнью».

Вы понимаете, какая картина вырисовывается? Государство швыряет деньги на помпезные парады и строит дворцы с размахом арабских шейхов, а оборудовать современной техникой дежурные отделы милиции - на это у него денег нет. И на опытных переговорщиков тоже, похоже, нет. В результате гибнут люди, в том числе невинные, только-только начавшие жить. Знает ли государство, подсевшее на дворцы и парады, цену человеческой жизни? Инциденты последнего времени заставляют сильно сомневаться в этом.

Дмитрий Растаев, «Белгазета»