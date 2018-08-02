В РФ сборы с населения и бизнеса увеличат на 2,2 триллиона рублей за год 1 2.08.2018, 17:41

Российское правительство ищет способы пополнению бюджета.

Повышение налога на добавленную стоимость, одобренное ГосДумой и Советом Федерации, - лишь малая часть плана правительства по увеличению доходов бюджета в ближайшие три года, пишет finanz.ru.

Рост НДС с 18% до 20% принесет в федеральную казну 600 млрд рублей в следующем году, однако общие сборы по этому налогу, согласно бюджетным проектировкам, должны вырасти на 1,1 триллиона рублей, предупреждает в обзоре Альфа-банк.

Оставшиеся 500 млрд рублей Минфин намерен изъять из экономики за счет мер по "улучшению собираемости". Они включают проверки бизнеса и доначисление налогов со штрафами и пенями, которые зачастую приводят к банкротству попавшей под прицел ФНС организации.

Еще 1,1 триллиона рублей правительство намерено собрать за счет налогового маневра в нефтяной отрасли. Он предполагает обнуление экспортной пошлины на нефть с одновременным повышением акцизов на топливо.

Результат этого "маневра" в действии российская экономика увидела весной 2018 года, когда цены на бензин чуть больше чем за месяц подскочили почти на 10%. Остановить их рост удалось лишь после того, как акцизы, повышенные с января, были снижены, а запланированное на июль второе повышение - отменено.

Однако на январь 2019 года намечен очередной рост акцизов. "Хотя все эти меры обеспечивают гарантии балансировке бюджета, они также накладывают дополнительное бремя на реальный сектор, которое ставит под угрозу позитивные прогнозы кабинета министров относительно экономического роста", - говорит главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.

Новые сборы пойдут на финансирование дополнительных расходов бюджета - 1,6 трлн рублей в следующем году и 1,7 трлн рублей - в 2020-м. Однако на майский указ Путина, требующий начать инфраструктурные стройки, побороть бедность и ускорить экономику до темпов выше мировых, уйдет меньше половины от этих ассигнований (43%).

15%, или 750 млрд рублей будет направлено на дополнительное финансирование армии и оборонно-промышленного комплекса. Системы здравоохранения и образования получат лишь 3% и 4% соответственно.

При этом финансирование программы поддержки экономики сократится на 7%.

Более трети (38%) всех дополнительных расходов будут осуществляться не через традиционные бюджетные каналы, а с помощью специально созданных структур. При этом 28% суммы попадает в категорию "прочее", которая в принципе не позволяет определить направление расходов.

В общей сложности комбинация специальных расходов на майские указы и расходов по не конкретизированным статьям составит 70% дополнительных трат бюджета в ближайшие три года, что указывает на высокий уровень непрозрачности бюджетных планов и высокую вероятность их изменений, резюмирует Орлова.