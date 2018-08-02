Почему у белорусских властей «не все гладко» с Россией 2 2.08.2018, 18:05

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Источник: club-picanto.ru

Белорусам нужно готовиться к повышению цен на моторное топливо.

Доктор экономических наук в комментарии «Салідарнасці» прокомментировал информацию о переговорах Беларуси с Ираном о поставках нефти в обмен на отечественную технику.

– Я бы приветствовал очередную попытку Беларуси диверсифицировать поставки сырой нефти в нашу страну, – отметил Борис Желиба. – Раньше уже были пробы и с Венесуэлой, и с Ираном, но тогда логистика оказалась невыгодной. Если же речь идет о поставках нашей техники, то это перспективное направление.

Поскольку американцы вышли из ядерного соглашения с Ираном и обложили его санкциями – это повлияет на другие страны, которые перестанут покупать иранскую нефть. Возможно, в связи с этим для Беларуси будет предоставлена более низкая цена.

Экономист не исключает, что белорусско-иранские переговоры свидетельствуют о проблемах между Россией и Беларусью:

– С Россией никогда не было все гладко. И сегодня также разворачивается история с российским послом, будут переговоры в Сочи – и непонятно, о чем Лукашенко с Путиным там договорятся. Неопределенных моментов в отношениях очень много, и это нам еще не все говорят. Нужно искать варианты и покупать нефть не только в России, так как эта зависимость очень пагубная – и по нефти, и по газу.

Борис Желиба также обращает внимание на долговой кризис, в котором погрязли белорусские нефтеперерабатывающие предприятия.

– Из-за того, что в России сейчас идет налоговый маневр, наши НПЗ покупают российскую нефть дороже, чем раньше. Если сначала она для Беларуси стоила примерно 50% от мировых цен, то сейчас мы платим не менее 80%.

Кроме того, наши предприятия обременены долгами – сейчас около 47% их выручки уходит только на оплату выплат по кредитам. И выбраться из этой ямы им будет очень тяжело. Нефтепереработка всегда считалась палочкой-выручалочкой для белорусской экономики, а сейчас все перевернулось с ног на голову. Видимо, белорусам нужно готовиться к повышению цены на моторное топливо, – предупреждает Борис Желиба.