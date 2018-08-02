Шотландские пенсионеры перепроверили лотерейный билет и выиграли $76 миллионов 2.08.2018, 18:38

Фото: SWNS.com

Семья в настоящий момент присматривается к покупке дома на Барбадосе.

Семья пенсионеров из Шотландии выиграла огромную сумму в популярной европейской лотерее EuroMillions. Но своего богатства они могли и не получить. Лотерейный билет был порван и выброшен в мусорку на их глазах. Но шотландцы оказались настойчивы, пишет medialeaks.ru.

Семья пенсионеров из Шотландии в настоящий момент присматривается к покупке дома на Барбадосе. Недавно они сорвали большой куш в популярной европейской лотерее EuroMillions. Однако сперва счастье едва не ускользнуло у них из рук, пишет Mail Online.

Фото: SWNS.com

67-летний Фред и 57-летняя Лесли, купив, как обычно, лотерейный билет, после розыгрыша пришли проверить его в магазин. Некоторые виды европейских лотерей предусматривают моментальную выплату небольшого выигрыша в месте приобретения билета.

Однако продавец сказал, что пенсионеры ничего не выиграли, разорвал билет и выбросил в мусорное ведро. Но в это время контрольный аппарат выдал квитанцию, в которой сообщалось, что клиентам стоит связаться с организаторами лотереи.

Пенсионеры забрали половину билета, пришли домой и перепроверили выигрышные номера. Каково же было их удивление, когда они увидели, что порванный продавцом билет сорвал 57,9 миллионов фунтов стерлингов (почти $76 миллионов ).