Российская «Комсомолка» опозорилась с «компроматом» на Навального 1 2.08.2018, 18:55

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Алексей Навальный

В статье использовались «эксклюзивные» фотографии девятилетней давности.

Об этом оппозиционный политик Алексей Навальный пишет на своем сайте navalny.com.

Американские каникулы российского оппозиционера: Гоняй на красном Крайслере, лобстеров жуй!

«Комсомолка» добыла уникальные фото отдыха Навального!

Хм… — подумал я, прочитав этот заголовок. Фото моих «американских каникул» достать несложно — я был неделю в Штатах, встречался со своими клиентом Павлом Ивлевым, интересы которого я представляю много лет и заезжал в Йель, повидать старых знакомых по университету. Русских везде много и каждый второй делает со мной фоточку и выкладывает в соцсети.

Но красный крайслер?! И ЛОБСТЕР?!

Дальше идёт такой замечательный текст:

Только вчера мы написали, что за три последние месяца видный блогер и оппозиционер Алексей Навальный успел объехать 6 стран. Его турне растянулось от Италии до Америки (с заездом в Германию, Египет Латвию, Польшу и Венгрию). На какие деньги путешествует? Эксперты уверены, что оппозиционер тратит пожертвования от подписчиков в Интернете, переведенные ему на профессиональное бузотерство.

А сейчас оппозиционер — на каникулах в США. У «КП» оказались эксклюзивные снимки с отдыха Навального. Блогер вкушает плоды американской демократии на полную катушку. Вот он в Штатах, надев майку с надписью «Дестрой» (с англ. — «разрушать»), гоняет по хай-веям на красном Крайслере. И кушает в ресторанах Калифорнии лобстеров размером с ладонь. Делает все по науке: буржуйских омаров разламывает специальными щипцами.

Вот такая она жизнь российского оппозиционера: на родине обманом выводишь школьников под омоновские дубинки, а потом — катаешься по Америке, уминая лобстеров. И снова митинг, дубинки, Калифорния, лобстеры — романтика!

Окей. Понятно, ФСБшники предоставили для заказной статейки информацию о билетах, это всегда так делают. В «турне» включили города и страны, которые пришлось посетить, чтобы успеть приехать на похороны Офицерова.

Но по-прежнему неясно: ЛОБСТЕР? Я не откажусь его съесть, и Америка хорошее для этого место, они тут недорогие: в ресторане огромный стоит около 30 долларов. Но вроде не ел ещё в этот раз.

А надо сказать, что я читал просто тест заметки, который мне прислали. Фото не видно. Понятное дело, стало очень любопытно посмотреть на «уникальные фото, добытые Комсомолкой». Пришлось зайти на сайт и взглянуть. Что же я вижу:

Можно зайти и посмотреть мой пост о том, как мы ездили в Калифорнию в 2009-м году.

Фото с лобстером тоже из той поездки. Интернет делает мир прозрачным, можно даже зайти и посмотреть, сколько он стоит в том ресторане. 36 долларов.

В общем, понятно, что врут в каждом слове. Понятно, что в «КП» работают жулики и отбросы. Но, блин, взять мои же собственные фото девятилетней давности и выдать их за «добытый эксклюзив отдыха» — это новая вершина. Вернее, новое дно.

И ещё раз замечу. Я никогда ни копейки не получал в ФБК, я там даже не работаю. Я основатель фонда. В 2009 году, когда эти фотографии сделаны, фонда еще даже не существовало. А теперь я сам ежемесячно перечисляю туда пожертвования, как и все замечательные люди, за счёт которых содержится фонд.

Все мои доходы совершенно официальны, идут по безналу, я о них отчитываюсь.

Три недели назад, кстати, правительство РФ выплатило мне компенсацию — больше 4 миллионов рублей — за сфабрикованное дело «Ив Роше» и незаконное уголовное преследование. На эти деньги можно купить довольно много лобстеров. Но пожалуй я потрачу их на что-то более полезное. В частности на борьбу с жульём и ворьем, которое обслуживают «журналисты» КП.

Ну а вы все можете в очередной раз убедиться: если со всеми этими слежками, обысками, выемками и жизнью под колпаком Кремль не может мне предъявить ничего, кроме моего фото с лобстером 9-летней давности, то пожертвование в ФБК — это лучшая инвестиция, которую вы только можете сделать.

Помогите распространить этот ролик. И подписывайтесь на этот новый замечательный Ютюб-канал. Там будет много интересного», - пишет Алексей Навальный.