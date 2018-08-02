В Минске снесли часть кованого ограждения 50-х годов 3 2.08.2018, 19:36

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Местные жители обеспокоены.

Строители начали снос фрагмента аутентичной ограды по улице Центральной возле МАЗа, сообщил tut.by читатель. Журналисты узнали, что оставили и восстановят ли забор.

— Строители начали снос фрагмента аутентичной исторической ограды по улице Центральной возле парка, — сообщил в письме читатель Юрий.

Заметим, что ограду с медальонами зубра, эмблемой Минского автозавода, мы не нашли в списке ИКЦ. Известно лишь, что построили ее в 40-х — начале 50-х годов по проекту архитектора Игоря Руденко.

Заместитель главы Заводского района Леонид Балаболов рассказал, что демонтировали не весь забор, а две колонны, которые находились на краю.

— Они пришли в негодность, были аварийными, поэтому их демонтировали, чтобы никого не покалечить. Они же рассыпались и падали. А весь остальной забор остался.

Чиновник говорит, что восстанавливать эти две колонны нет смысла.

— Для этого надо было бы делать кованый забор, делать зубров. Когда-то еще МАЗ отливал такие формы, поэтому мы к ним обратились. Они сказали, что у них уже нет таких форм. Это очень дорогостоящая работа. Поэтому было принято решение эти аварийные колонны демонтировать. Оставшийся забор мы приведем в порядок.

Как пояснил Леонид Балаболов, эти работы не имеют отношения к прокладываемой тут теплотрассе. Она выходит на другую сторону.