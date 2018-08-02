Глава Нацразведки США: Россия повсеместно пытается вмешаться в наши выборы 1 2.08.2018, 21:02

Дэниэл Рей Коутс

Кремль ведет пропагандистскую войну против Вашингтона.

Директор Национальной разведки США Дэн Коутс в четверг заявил, что американские спецслужбы продолжают фиксировать попытки России оказать влияние на промежуточные выборы в Штатах, запланированные на ноябрь 2018 года, сообщает "Интерфакс".

"Что касается вовлеченности России в промежуточные выборы, то мы продолжаем видеть повсеместную пропагандистскую кампанию России с целью ослабить и расколоть Соединенные Штаты", - сказал он на брифинге в Белом доме.

По его словам, иностранное влияние касается не только конкретных выборов, но и других тем, связанных с ними.

"Мы также знаем, что россияне пытались получить доступ к информации кандидатов (на выборах - ред.) и сотрудников администрации и украсть ее", - отметил Д.Коутс.

"Мы осведомлены о том, что Россия - не единственная страна, которая заинтересована во влиянии на нашу внутреннюю политическую ситуацию. Мы знаем, что есть и другие, имеющие такой потенциал, и возможно, они обдумывают попытки вмешательства", - заявил глава разведслужбы.

При этом он заверил, что разведывательное сообщество работает над реагированием на подобные вызовы.