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В Неаполе карабинеры задержали белорусов с контрабандными сигаретами

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  • 2.08.2018, 22:12
Фото с сайта sigaropt.all.biz

Контрабанда составляла €90 тысяч.

Карабинеры задержали в Неаполе двух белорусов, которые перевозили груз контрабандных сигарет на общую сумму в 90 тысяч евро.

Об этом информирует Il Mattino, пишет сайт «Беларусь и мир».

Как пишет издание, 35-летнего Р.З. и 39-летнего В.Г. блокировали на улице Галилео Феррарис, когда они находились за рулем двух джипов с немецкими номерами.

В машинах, принадлежащих известной компании по прокату, обнаружились сотни пачек табачных изделий без итальянских акцизных марок.

Сигареты и автомобили изъяты, задержанные ждут суда, поясняет Il Mattino.


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