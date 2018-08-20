Игорь Эйдман: У европейских мещан входит в моду «свадебный террорист» 8 20.08.2018, 7:52

3,105

Игорь Эйдман

Почему бы не станцевать с ним веселый тирольский танец?

Президента РФ Владимира Путина, который побывал на свадьбе министра иностранных дел Австрии Карин Кнайссль, можно считать "свадебным террористом".

Такое мнение российский социолог и политолог Игорь Эйдман выразил в Facebook.

"Раньше было такое понятие – "свадебный генерал". В мещанской среде считалось престижным приглашать на свадьбы высокопоставленных (пусть и в прошлом) гостей.

Сейчас у европейских мещан начинается новое поветрие. Входит в моду "свадебный террорист". Почему бы не пригласить на свадьбу массового убийцу и не станцевать с ним веселый тирольский танец?

Это же так оригинально, так щекочет нервы. Первая брачная ночь после столь острого переживания, наверное, будет особенно зажигательной", – написал он.

По словам социолога, если бы были живы экс-глава Центральноафриканской республики Жан-Бедель Бокасса и экс-президент Уганды Иди Амин – людоеды, – "по свадьбам европейских политиков вместе с Путиным мотались" бы.

"Австрийский министр иностранных дел – взрослая, неплохо образованная женщина, и информацию не из программ [российского пропагандиста Дмитрия] Киселева черпает. Она не может не знать, что малайзийский Boeing сбит российскими военными, стрелявшими по приказу своего главнокомандующего. Она не может не знать, что Путин – массовый убийца. Почему же она приглашает его на свадьбу и танцует с ним, как с добрым дядюшкой по материнской линии? Рискну предположить – ей просто наплевать на жертвы, а дружить с Путиным – выгодно", отметил Эйдман.

Он считает, что элита в Европе "начисто лишена нравственного чувства и элементарной человеческой брезгливости".

"Говорят, карма все-таки существует. Все может быть. У благословленной Путиным высокопоставленной австрийской четы появятся дети (сейчас в возрасте госпожи Кнайсель это случается). Родители полетят с ними в отпуск. А самолет, пролетающий над очередной "зоной российских интересов", не дай бог собьет какая-нибудь случайная путинская ракета", – написал социолог.

По его мнению, в подобной ситуации может оказаться кто угодно. "Приглашая людоеда на свадьбу, нельзя быть уверенным, что он не захочет закусить тобой", – заявил Эйдман.

Путин привез с собой на свадьбу Кнайссль Кубанский казачий хор. Президент подарил министру и ее жениху финансисту Вольфгангу Майлингеру картину, старинную масловыжималку и тульский самовар.

На свадьбе, которая проходила в коммуне Гамлиц, российский президент пригласил Кнайсль на танец.

В октябре Путин может стать гостем на свадьбе бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера, сообщает немецкая газета Bild. После этого Путин отправился в Берлин на переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель.