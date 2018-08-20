Фотофакт: Барановичские «подпольщики» требуют разблокировать «Хартию-97»3
- 20.08.2018, 10:11
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В городе появились граффити в поддержку независимого сайта.
В Барановичах появились граффити «Свободу «Хартии-97»!», сообщает телеграм-канал «Баста».
«Барановичские подпольщики не дремлют», - пишет «Баста».
Напомним, что 24 января режим Лукашенко заблокировал независимый информационный ресурс Charter97.org. Блокировку подтвердил первый замминистра информации Игорь Луцкий. Министерство информации возглавляет Александр Карлюкевич.
Обойти блокировку можно и вот инструкции:
- Самый простой способ читать «Хартию'97»
- Как обойти блокировку сайта «Хартия-97»
- Как обойти блокировку сайта на Android и iOS
- Поменяйте DNS на своем компьютере и читайте Хартию