Фотофакт: Барановичские «подпольщики» требуют разблокировать «Хартию-97» 3 20.08.2018, 10:11

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В городе появились граффити в поддержку независимого сайта.

В Барановичах появились граффити «Свободу «Хартии-97»!», сообщает телеграм-канал «Баста».

«Барановичские подпольщики не дремлют», - пишет «Баста».

Напомним, что 24 января режим Лукашенко заблокировал независимый информационный ресурс Charter97.org. Блокировку подтвердил первый замминистра информации Игорь Луцкий. Министерство информации возглавляет Александр Карлюкевич.

Обойти блокировку можно и вот инструкции:

- Самый простой способ читать «Хартию'97»

- Как обойти блокировку сайта «Хартия-97»

- Как обойти блокировку сайта на Android и iOS

- Поменяйте DNS на своем компьютере и читайте Хартию

- Читайте «Хартию-97» в социальных сетях.