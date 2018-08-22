Как политика властей «выбрасывает» рабочих на улицу 13 22.08.2018, 8:32

4,681

Скриншот с видео "Белсата"

Несколько примеров из Оршанского района.

Назначая новое руководство правительства, Лукашенко удивил заявлением о том, почему он не допускает приватизации предприятий.

«Никто не против приватизации. Было четко мною определено. По каждому предприятию, малому или большому, по трудовым коллективам – там люди живут и работают – мы должны определяться, прежде чем продавать акции этого предприятия… Выкинут ли они половину на улицу людей, как некоторые приходят ко мне инвесторы и говорят, что такая численность не нужна: «Мы этих увольняем, оставляем от крупной компании кукиш, как в народе говорят». Такая приватизация в Беларуси не пройдет, такая приватизация нам не нужна», – сказал Лукашенко.

Поскольку говорил он это после резонансной поездки в Оршу, UDF.BY присмотрелся к предприятиям этого района. Государство их не приватизирует – уберегло ли это работников от «выбрасывания на улицу»?

«Техника связи»: работало 9 тысяч человек, осталось – 600

В советские времена завод «Красный Октябрь» был секретным режимным предприятием. Основная часть населения небольшой Барани была задействована именно здесь – на заводе трудилось около 9 тысяч человек.

Сегодня на переименованной «Технике связи» трудится всего около 600 человек. Именно поэтому руководство предприятия и объясняло руководителю страны, что многие пустующие здания нужно продать – содержать их накладно. Опять же в головном здании, по признанию администрации, в нормальный вид смогли привести только половину этажей.

Но Лукашенко отчего-то обозлился, назвал беспорядок на техническом этаже «туалетом» и уволил главу Госвоенпрома.

«Легмаш»: работало– 6-8 тысяч человек, осталось – 460

Фото: завод «Легмаш»

Хотя его визит туда анонсировался, правитель удивительным образом при посещении Орши не заглянул на завод «Легмаш», который когда-то выпускал промышленные швейные машины.

А жаль, там Лукашенко мог бы испытать еще один шок. Два месяца назад администрация предприятия сообщала, что до 2021 года передаст в коммунальную собственность около 8 га неэффективно используемых площадей, а аварийные здания и сооружения снесут. В результате завод ежегодно сможет экономить около 207 тысяч белорусских рублей, затрачиваемых на уплату налогов и содержание строений.

В XXI веке, в ИТ-стране предприятие выпускает… чугунную посуду.

Инструментальный завод: работало 2,7 тысячи человек, осталось – 450

Предприятие власти сохранили, но его оборудование и продукция давно устарели и неконкурентоспособны. Завод держится на плаву и дает зарплату 450 работникам только за счет бюджета – предприятие убыточн о. По данным «Сельской газеты», раньше там трудилось 2 7000 человек.

При посещении завода Лукашенко возмущался бесхозяйственным подходом к производственным помещениям:

«Разве это рабочие места?! Темница какая-то! Каторжные люди работают за 200 долларов в месяц!»

«Оршаагропроммаш»: осталось – 120 человек

Фото: bobruiskagromach.com

Отыскать информацию о численности работников предприятия в прошлом не удалось. Но с учетом того, что завод производит сельскохозяйственную технику, можно предположить, что заняты там когда-то были тысячи местных жителей. Еще несколько лет назад на предприятии было в два раза больше работников, чем сегодня.

По данным СМИ, теперь на «Оршаагропроммаш» работает 120 человек.

По словам Лукашенко, некоторые инвесторы предлагают ему приватизировать предприятия, выкинув «половину» работников на улицу. Но даже беглый взгляд на оршанские заводы показывает, что при его власти и отсутствии приватизации там сократили не половину, а большинство работников – если не сказать, почти всех.