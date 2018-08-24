закрыть
24 августа 2018, пятница, 11:41
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

В Барановичах потребовали разблокировать «Хартию-97» и назвали главного врага интернета

  • 24.08.2018, 8:58
  • 1,563

Акция прошла в разных частях города.

В Барановичах прошла акция в поддержку независимого сайта Charter97.org

Жители райцентра обнаружили в разных частях города наклейки «Свободу Хартии-97!» и листовки «Враг интернета» с портретом белорусского диктатора.


Напомним, что 24 января режим Лукашенко заблокировал независимый информационный ресурс Charter97.org. Блокировку подтвердил первый замминистра информации Игорь Луцкий. Министерство информации возглавляет Александр Карлюкевич.

Обойти блокировку можно и вот инструкции:

- Самый простой способ читать «Хартию'97»

- Как обойти блокировку сайта «Хартия-97»

- Как обойти блокировку сайта на Android и iOS

- Поменяйте DNS на своем компьютере и читайте Хартию

- Читайте «Хартию-97» в социальных сетях.


популярное за неделю

Мнение

Кто следующий?
Кто следующий? Валерий Карбалевич
Предгрозовое затишье
Предгрозовое затишье Дмитрий Быков
Главная разница между Россией и Украиной
Главная разница между Россией и Украиной Аркадий Бабченко
Ничего важного
Ничего важного Ирина Халип