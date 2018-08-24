В Барановичах потребовали разблокировать «Хартию-97» и назвали главного врага интернета
- 24.08.2018, 8:58
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Акция прошла в разных частях города.
В Барановичах прошла акция в поддержку независимого сайта Charter97.org
Жители райцентра обнаружили в разных частях города наклейки «Свободу Хартии-97!» и листовки «Враг интернета» с портретом белорусского диктатора.
Напомним, что 24 января режим Лукашенко заблокировал независимый информационный ресурс Charter97.org. Блокировку подтвердил первый замминистра информации Игорь Луцкий. Министерство информации возглавляет Александр Карлюкевич.
Обойти блокировку можно и вот инструкции:
- Самый простой способ читать «Хартию'97»
- Как обойти блокировку сайта «Хартия-97»
- Как обойти блокировку сайта на Android и iOS
- Поменяйте DNS на своем компьютере и читайте Хартию