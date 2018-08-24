Венесуэлу покинули уже более 2,3 миллиона жителей, спасаясь от голода 1 24.08.2018, 18:57

Эквадор открыл гуманитарный коридор для беженцев из Венесуэлы.

Правительство Эквадора объявило об открытии гуманитарного коридора для жителей охваченной экономическим кризисом Венесуэлы, пишет «Немецкая волна».

В распространенном в пятницу, 24 августа, сообщении говорится, что венесуэльские беженцы будут доставлены автобусами до границы с Перу.

Протяженность гуманитарного коридора с севера на юг Эквадора составит более 800 километров. Продвижение колонны будет осуществляться при поддержке полиции, сообщил министр внутренних дел страны Мауро Тосканини. По пути следования автобусов с беженцами будут находиться семь полицейских контрольных пунктов.

Пытаясь спастись от голода и нищеты, сотни тысяч жителей Венесуэлы пересекают Эквадор пешком, стремясь добраться до Перу, Боливии, Чили или Аргентины. По данным ООН, к настоящему времени страну покинули более 2,3 миллиона венесуэльцев, вызвав тем самым крупнейший в истории Южной Америки миграционный кризис. Страдающие от него соседние с Венесуэлой страны хотят договориться о совместной координации действий.

Правительство Эквадора также заявило о выходе из состава "Боливарианского альянса для народов нашей Америки" (АЛБА) - социалистического альянса стран Латинской Америки и Карибского бассейна, созданного в 2004 году по инициативе тогдашних президента Венесуэлы Уго Чавеса и кубинского лидера Фиделя Кастро. Как заявил министр иностранных дел Эквадора Хосе Валенсия, его страна "расстроена" недостатком политической воли руководства Венесуэлы, необходимой для преодоления миграционного кризиса.