Дерипаску и Вексельберга вытесняют с мировых рынков

Дерипаску и Вексельберга вытесняют с мировых рынков1
- 27.08.2018, 12:37
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Любые деловые контакты с российскими олигархами становятся «токсичными».
После 6 апреля, когда США внесли компании Дерипаски и Вексельберга в санкционный список, предприниматели понесли беспрецедентные финансовые потери, пишет телеграм-канал «Bunin & Co».
Швейцарский банк Credit Suisse заблокировал средства на общую сумму 5 млрд долл, связанных с ними. США усиливают давление на Вексельберга и Дерипаску, которое будет сохраняться и в дальнейшем.
Фактически речь идет как о нанесении им конкретных материальных потерь, так и о вытеснении с мировых рынков. Любые деловые контакты с ними становятся «токсичными».
Давление на компании, связанные с ними, может быть снято только в том случае, если они реально утратят контроль над ними.