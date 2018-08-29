Евродепутат призвала вернуть персональные санкции против режима Лукашенко 6 29.08.2018, 10:42

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Джули Вард

Нынешние преследования журналистов в Беларуси - результат отсутствия реакции со стороны ЕС на блокировку сайта «Хартия-97».

Депутат Европейского парламента от Великобритании Джули Вард направила официальное письмо главным дипломатам Евросоюза: верховному представителю ЕС по внешней политике и безопасности Федерике Могерини и еврокомиссару по политике соседства и переговоров о расширении Йоханнесу Хану.

Депутат призывает "вернуть персональные санкции против режима Лукашенко и заморозить программы финансовой помощи" со стороны ЕС.

Поправки в закон о СМИ, и недавние аресты журналистов tut.by и БелТА это прямое следствие "отсутствия должной реакции" со стороны Еврокомиссии на блокировку сайта "Хартия-97" ранее в этом году.

Приводим текст письма Джули Вард:

"Уважаемая высокий представитель Могерини,

Уважаемый комиссар Хан,

Я пишу вам, чтобы выразить свою обеспокоенность по поводу ситуации со свободой слова в Беларуси и, в частности, со свободой прессы.

Как вам известно, представители белорусских властей недавно провели серию обысков и арестов журналистов, подозреваемых в несанкционированном доступе к материалам государственного новостного агентства.

Арестам предшествовали обыски, во время которых было изъято профессиональное оборудование.

По последующим сообщениям восемь журналистов были выпущены из под ареста. Однако обвинения не были сняты, и некоторым журналистам грозит до пяти лет лишения свободы.

Эти тревожные события продолжаю тенденцию постоянных нарушений свободы СМИ белорусскими властями. Преследования журналистов начались ранее в этом году с блокировки независимого новостного интернет-сайта Charter97.org.

Мне, как и многим другим, кажется, что белорусские власти почувствовали себя безнаказанными в результате пассивности, проявленной Европейской комиссией по отношению к первой волне нарушений свободы прессы. Отсутствие должной реакции со стороны Европейской комиссии поощрило белорусские власти на дальнейшее ослабление свободы прессы в стране путем введения жестких поправок в закон о СМИ. Независимые блогеры и журналисты-фрилансеры подвергаются преследованиям в беспрецедентных масштабах.

Поэтому, я призываю вас прекратить это неприемлемое молчание и срочно выпустить заявление, осуждающее нынешние преследования журналистов, вернуть персональные санкции против режима, и заморозить программы финансовой помощи, которую получает руководство Беларуси в настоящее время.

Буду ждать вашего ответа, готова предоставить любую дополнительную информацию.

Искренне ваша,

Джули Вард

Депутат Европейского парламента"