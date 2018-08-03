Офицер из Бобруйска в 83 года купил смартфон и читает «Хартию-97» 2 3.08.2018, 18:07

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Юрий Бугров

Фото: Денис СУДНИК

Юрий Бугров обошел блокираторы, чтобы читать объективные новости.

Отставной офицер-артиллерист в свои 83 года начинает день с «Хартии-97», nn.by, tut.by, звонит друзьям в Skype и пишет в «Одноклассниках», обошел блокираторы, чтобы читать объективные новости, а теперь еще и осваивает смартфон. Зачем ему это надо узнал «Вечерний Бобруйск».

Юрий Бугров – отставной офицер, 27 лет служил в ПВО. Затем 31 год работал в Бобруйском домостроительном комбинате на инженерно-технических должностях, а еще был секретарем парткома. На пенсию вышел в 77 лет. В 2013 году ему присвоили звание «Почетный ветеран».

Юрий Бугров – отставной офицер, 27 лет служил в ПВО. Затем 31 год работал в Бобруйском домостроительном комбинате на инженерно-технических должностях, а еще был секретарем парткома. На пенсию вышел в 77 лет.

Юрий Бугров родился в 1934 году, 58 лет служил и трудился, сегодня он на пенсии. Его день начинается с чтения новостей. На панели закладок браузера – Charter97.org, tut.by, udf.by, nn.by.

После просмотра новостных сайтов мужчина общается с друзьями и родственниками. С большинством – по Skype. Для тех, кто видеозвонки не любит, специально завел профиль в «Одноклассниках». А остальным, кто в социальных сетях не сидит, он пишет в Viber. Но уже со смартфона. С родными Юрий Бугров обсуждает в основном житейские темы, текучку. С друзьями любит говорить о политике.

Закладки в браузере Юрия Бугрова. Кстати, еще в 2010 году он был доверенным лицом Александра Лукашенко на президентских выборах

Ноутбук офицер в отставке купил в 2014 году, тогда и начал осваивать «высокие технологии». Теперь он уже не пишет писем – вместо них сообщения. Да и газет больше не покупает: все новости в находит в Интернете.

Смартфон для Юрия Тимофеевича – техника новая. Его он купил на днях и сейчас осваивает. Говорит, пришлось долго возиться с настройками, но разобрался. Методом проб и ошибок смог удалить с рабочего стола новостные виджеты: они только мешают, новости мужчина читает на проверенных сайтах. Выбрал самый крупный размер часов, вывел на рабочий стол поисковую строку «Яндекса». Словом, настроил, но, говорит, ноутбуком пользоваться намного проще.

А недавно Юрий Тимофеевич поменял Windows 8 на «десятку». Хотел, конечно, переставить сам, но пока не решился, пригласил мастера.

– Десятая «винда» проще и удобнее, – считает мужчина. – К ней и привыкать не пришлось, как будто с самого начала с ней работал. А вот пришлось в июле обновить «скайп» – не понравилось вообще. Предыдущая версия была привычнее и проще.

Однажды Юрий Тимофеевич хотел зайти на любимую «Хартию-97» и не смог – увидел только надпись «Не удается получить доступ к сайту». Так он узнал про то, что ресурс заблокировали. Но не беда – позвонил сыну и под его руководством обошел блокировку. Так теперь и ходит каждый день в «запретную зону».

Юрий Бугров освоил Интернет и технику за последние четыре года.

Ссылками на понравившиеся статьи мужчина часто делится с сыном. Раньше делал это с помощью электронной почты, сейчас – все чаще в «скайпе» или «вайбере».

– Можно жить по-разному. Кто-то выбирает диван и телевизор, а у меня другая позиция. Для меня быть важно быть в курсе того, что происходит. В том числе и в моей семье, в жизни моих друзей. Хочется быть полезным им, принимать участие в их жизни, – поделился Юрий Бугров.

Кроме общения и новостей, Юрий Тимофеевич читает книги онлайн. Говорит, это проще, чем ходить в библиотеку. Из последнего, вспоминает он, прочитал «200 лет вместе» Солженицына, «Потерянную Россию» Керенского. Акцент старается делать на серьезные темы, историческую и религиозную литературу.

– Я перечитываю историю заново. С годами она становится яснее. Нам ведь раньше совсем по-другому преподносили историю, особенно события начиная с Октябрьской революции и заканчивая 1991 годом, – говорит отставной офицер.

Награды Юрия Бугрова

В Youtube – как выражается сам Юрий Бугров, в «ютупе» – он смотрит концерты любимых исполнителей. Мужчине нравится классическая скрипичная музыка: иногда, признался он, даже пробирает до слез. Слушает современную качественную эстраду – Валерию, Таисию Повалий. И очень любит оперу. Обычно Юрий Тимофеевич выбирает записи концертов в больших залах.

– Когда они выступают в домах культуры райцентров, они это делают ради денег и не выкладываются так, как на больших концертных площадках для многотысячной аудитории, – считает он.

Кстати, Интернет отчасти заменил Юрию Тимофеевичу и врачей. Говорит, пока ждет приема узкого специалиста, «гуглит» диагноз.

– Медицинские сайты порой разъясняют лучше врачей. Все написано понятно и доступно. А доктора иногда просто выписывают рецепт, толком ничего не объяснив.

Юрий Тимофеевич рассказал, что Интернет помог ему и в другом: с его помощью мужчина существенно продвинулся в составлении своей родословной. Собрал информацию о дальних родственниках, раздобыл фотографии.