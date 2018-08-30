На белорусско-польской границе появится еще один пункт пропуска 30.08.2018, 18:44

Пробки на границе с Польшей могут стать меньше.

Восстановление железнодорожных путей, новый мост и дополнительный пограничный пункт – это ответ PKP PLK (польская железная дорога) на движение, которое с каждый годом растет на «шелковом пути», передает «Белсат».

«PKP PLK планирует ряд инвестиций, чтобы увеличить пропускную способность в Тересполе. Сейчас мы ведем диалог с белорусской стороной о строительстве дополнительного железнодорожного моста через Буг, между Тересполем и Брестом», –рассказал PAP заместитель министра инфраструктуры Анджей Битель.

Также Битель добавил, что на данный момент белорусская сторона анализирует это предложение. Замминистра говорит, что это один из шагов, который может увеличить пропускную способность железнодорожных пограничных пунктов на восточных границах Польши, что позволит лучше обслуживать поезда и улучшить пересылку товаров на Запад и Юг Европы.

Битель подчеркнул, что на данный момент пропускная способность пограничных железнодорожных пунктов с Беларусью «достаточная относительно нынешнего потока товаров».

«В то же время мы достаточно эффективно реализуем обязанности, которые мы приняли на себя, если речь идет о международных соглашениях и связанных с этим потоках товаров. Мы планируем различные виды инвестиций, которые позволят повысить пропускную способность, но с учетом того, что будет развиваться идея «шёлкового пути», результатом чего будут и дополнительные поезда в Польшу», – сказал замминистра.

Анджей Битель также сообщил, что готовится открытие пограничного пункта Чаремха – Высокое. Планируется, что новый пункт заработает уже в конце 2019 года.