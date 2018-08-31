Белорус выиграл почти $268 тысяч в покер 1 31.08.2018, 10:24

Николай Воскобойников в Барселоне

Фото: Рене Велли, Rational Intellectual Holdings LTD

На турнире по покеру в Барселоне отличился еще один наш соотечественник.

Николай Воскобойников из Беларуси добился отличного результата на турнире €50,000 Single-Day High Roller серии European Poker Tour в Барселоне, пишет belmir.by.

Николай занял здесь пятое место, получив 267,8 тысячи евро призовых. При этом выбил его из борьбы француз Бенджамин Поллак, который стал в дальнейшем победителем турнира.

Нынешний выигрыш стал пока самым крупным в карьере Воскобойникова в «живом» покере. Хотя, например, в январе на Багамах он уже заработал 304,6 тысячи долларов.

Согласно сайту thehendonmob.com, Николай сейчас по суммарным призовым за карьеру занимает 9-ю строчку в белорусском рейтинге и 1 127-ю в мире. Его общий показатель – 1,5 млн долларов.

Добавим, что информация о выигрышах игроков в покер не отражает их реальный личный денежный баланс. Во-первых, даже при выигрыше из полученной в итоге суммы всегда следует вычесть деньги внесенного игроком вступительного взноса.

Во-вторых, нередки случаи, когда источником средств взноса являются инвесторы, поэтому игроку достается лишь часть призовых. В-третьих, на каждый выигрыш приходится ряд проигрышей, остающихся «за кадром», но игрок при этом лишается суммы взноса.