Наталья Радина: Зачистка белорусского информационного пространства может быть связана с подготовкой России к оккупации Беларуси 16 7.08.2018, 13:51

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Наталья Радина

В давлении на СМИ заинтересован лично Лукашенко.

Обыски в белорусских СМИ могут быть зачисткой информационного пространства страны в рамках подготовки России к оккупации Беларуси. Такое мнение в комментарии изданию "ГОРДОН" выразила главный редактор сайта "Хартия-97" Наталья Радина.

"Делать выводы пока рано, но практика показывает, что чаще всего журналистов в Беларуси преследуют по политическим мотивам. Когда заблокировали сайт "Хартия-97", я предупреждала, что это только начало и репрессии против независимых журналистов продолжатся. Так и произошло. Были приняты поправки в закон о СМИ, которые еще больше ужесточили цензуру. Начались преследования журналистов-фрилансеров, работающих в Беларуси на иностранные СМИ. Также возбуждались уголовные дела против блогеров. И вот теперь проходят обыски в офисах Tut.by и "БелаПАН". Мне трудно назвать их оппозиционными, но, похоже, что идет окончательная зачистка информационного поля Беларуси. Когда заблокировали "Хартию-97", эти издания не продемонстрировали свою солидарность. И вот оказались в подобной ситуации сами. Но мы готовы их поддержать", – отметил Радина.

По ее словам, в давлении на СМИ заинтересован и Александр Лукашенко. "Ситуация со свободой слова в Беларуси катастрофическая. Повод для обыска в СМИ всегда найдется. Это же негосударственные издания. Вообще, нужно понимать, что режим Лукашенко в стране не пользуется никакой популярностью. Поэтому такие шаги могут быть попыткой сохранить статус-кво, сохранить разваливающуюся диктатуру. Также не исключены действия со стороны Москвы. Зачистка белорусского информационного пространства может быть связана с подготовкой России к оккупации Беларуси", – резюмировала Радина.

7 августа пресс-служба Следственного комитета Беларуси сообщила о задержании главреда Tut.by Марины Золотовой, редактора новостей того же издания Анны Калтыгиной и журналистки агентства "БелаПАН" Татьяны Коровенковой. Их подозревают в несанкционированном доступе к данным государственного белорусского информагентства БЕЛТА. По данным "Радыё Свабода", силовики пришли с обыском в редакцию Tut.by в 7.00. Они оцепили несколько этажей бизнес-центра Omega Tower в Минске, в котором находится редакция. По словам очевидцев, у сотрудников изымают документы, несколько человек вызвали на допрос в Следственный комитет. В агентстве "БелаПАН" также начались обыски. Следственные действия были проведены и в доме журналистки этого издания Татьяны Коровенковой.