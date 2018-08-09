За гранью авторского права 1 Аркадий Нестеренко, «Наше мнение»

9.08.2018, 10:31

Фото: belnaviny.by

Удастся ли властям сделать из tut.by вторую БелТА?

Кто-то из комментаторов форума tut.by написал очень классный, короткий и eмкий пост под новостью об обысках в редакции: в 2001 году «душили» БДГ и «Народную волю». В 2010-м прошлись по «Хартии-97» и «Белсату». Сейчас вот дошли руки до «новых медиа». То есть в самом деле, даже не тенденция, а устойчивый тренд, однако.

Куратор Носкевич

Уголовное дело о доступе к новостной ленте БелТА, конечно, войдет в историю белорусской журналистики и, безусловно, переформатирует то, что осталось от медиа рынка 1990-х. Это похвально, что генеральная директрисса БелТА госпожа Акулович. с места в карьер, на новом рабочем месте сразу же озаботилась вопросом монетизации продукта, который производит государственное информационное агентство.

Интересно, что по данным Следственного комитета несанкционированный доступ к сайту агентства имел место в 2017-2018 годах, то есть информацию по делу собирали 2 года, а с просьбой о возбуждении уголовного дела в компетентные органы обратилась госпожа Акулович, которая возглавила БелТА в феврале 2018 года. В принципе, этот момент даже не имеет особого значения, допустим, по каким-то лог-файлам были установлены факты несанкционированного доступа к ленте новостей за 2 последних года. Хорошо. Передача третьим лицам пароля от ленты новостей сайта, даже если мы соглашаемся, что такое было, – не повод для спецоперации. А то что произошло 7 августа, без сомнения, спецоперация со всеми атрибутами: маски-шоу, сутки для журналистов, вынос винчестеров, публикация приватных телефонных разговоров в госмедиа плюс кураторство на уровне генерал-майора юстиции Ивана Носкевича. Круто!

Слон в посудной лавке

Слона запустили в посудную лавку, то есть дали команду силовикам «пройтись» по tut.by и «Белапану» не случайно, ждали подходящего момента. Коллеги уже предположили, что новое уголовное дело против журналистов – прелюдия к «президентским выборам». Я склонен поддержать эту точку зрения. Более того, видимо тема ближайших «президентских выборов» в Беларуси и должна обсуждаться на встрече Лукашенко и Путина в Сочи. Но по каким-то причинам анонсированные две недели назад переговоры все еще откладываются.

То есть накануне очередной кампании по работе с общественным мнением, двум ключевым игрокам, которые поставляют информационную продукцию на белорусский рынок, показывают их место. Это даже не принуждение к лояльности, как в случае с отечественным бизнесом. Это превентивная модерация информационного пространства по-белорусски. Не изящно, зато эффектно. Эффективно ли –отдельный вопрос. Боюсь, что с точки зрения официального Минска эффективно.

Каждая подобная спецоперация для медиа поля Беларуси заканчивалась потерями как отдельных, казалось бы, непотопляемых игроков (БДГ), так и просто количественным сужением поля, проекты распадались либо уезжали (переезд «Хартии-97» в Варшаву).

После 7 августа, конечно, последствия для внутреннего медиа рынка будут. Во-первых, политическая повестка становится еще более токсичной чем раньше. Во-вторых, власти ясно показывают свою заинтересованность в изменении правил игры для электронных медиа. Цель спецоперации 7 августа, как я ее вижу, – корректировка информационной политики негосударственных сетевых проектов и трансформация их политической повестки в условное «БелТА». И выбор tut.by очень показателен в этом случае, так как это главная информационная витрина страны. «Белапан» все-таки идет прицепом, это, скорее, камерное медиа для профессионалов, которые работают с информацией.

Sad remake

Фактически сейчас мы наблюдаем ремейк информационной зачистки образца 2000-х годов, но для сетевых медиа. В начале 2000-х власти поставили себе цель устранить эффективные и влиятельные печатные медиа проекты с рынка. И цель была достигнута. По Гродненской области, к примеру, которая была наиболее успешной в медиа-бизнесе 20 лет назад, прошлись так, что регион, фактически не оправился до нынешнего времени. Другими словами, в начале 2000-х цель была достигнута, на внутреннем информационном рынке (я имею в виду, в первую очередь, регионы) осталась только государственная пресса, негосударственные конкуренты были устранены. Сейчас цель – примерно такая же: убрать с рынка сетевые издания, которые производят собственную политическую повестку и трансформировать их в легальных (!) подписчиков и распространителей контента БелТА.

Удастся ли властям изменить редакционную политику tut.by и сделать из портала вторую belta.by? Посмотрим. Но рычаги давления, помимо уголовного дела на журналистов, безусловно, есть. Реклама и партнерские материалы... их может стать меньше, либо не стать вообще. Готов ли tut.by к такому развитию событий, мы пока не знаем.

Возможен и третий вариант: всё останется на своих местах. Tut.by сохранит прежнюю информационную политику, а БелТА продолжит продавать подписку на новости, которые через 15 минут становятся публичными. Но в таком случае цель спецоперации не будет достигнута. А это означает, что давление на общественно-политические электронные СМИ продолжится.

Аркадий Нестеренко, «Наше мнение»