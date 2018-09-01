Белорусский экспорт в Россию резко сократился 5 1.09.2018, 8:55

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В торговле Беларуси с Россией углубляются негативные процессы.

По данным белорусской статистики экспорт товаров из Беларуси в Россию за июль 2018 года упал на 9,7%. В деньгах сокращение экспортных поставок в РФ составило 110 млн USD.

Негативная динамика в торговле с Россией наметилась еще весной, пишут banki24.by. Тогда Россия по подозрению в африканской чуме запретила поставки нашей свинины и ограничила ввоз части молочной продукции. В результате работы санветслужб РФ темповые показатели белорусского экспорта начали круто снижаться — с +8,4% в марте до минус 9,7% в июле.

Пострадали в первую очередь физические объемы поставок. Индекс физического объема всего экспорта Беларуси в июне упал до 96,5%, что дает снижение на 3,5%. По таким позициям, как молоко, сгущенные сливки и сливочное масло, количество экспортированных в Россию упаковок за полгода обвалилось на треть. Данных за 7 месяцев пока нет, но точно можно сказать, что они будут плохими.

Немалую роль в снижении белорусского экспорта сыграли курсовые корректировки. Если в январе средний курс по паре BYN/RUB был равен 3,52 BYN за 100 RUB, то в июле сложился на уровне 3,16. По оценке banki24.by, средний курс за август составил 3,09 BYN за 100 RUB. Понятно, что это ухудшило конкурентные позиции белорусских экспортеров.

Есть в падении экспорта в РФ и счетный фактор. Госорганы сводят данные таможенной статистики к одной валюте — доллару. Однако порядка 80% расчетов по экспорту с РФ идет в российских рублях.

С весны до конца лета российский рубль просел к доллару с 57 до 68 RUB за 1 USD. Одна и та же сумма в российских рублях теперь «весит» меньше в твердой валюте.

Что же в такой сложной ситуации намерены предпринять власти? Нацбанк выработал свою позицию: НБРБ волнует общая финансовая стабильность в экономике, а не частные нужды экспортеров в отдельные страны. Эту позицию теми или иными словами не раз высказывало руководство монетарного регулятора. Обновленное правительство со своей стороны пока не особо рвется решать курсовые проблемы экспортеров.

Возможно, что «пассивность» Совмина наблюдается из-за невнятных результатов августовской встречи президентов Беларуси и России в Сочи. Главным итогом тех переговоров стала лишь договоренность о новой встрече — в сентябре. Конечно, в будущем проблема бедственного положения некоторых экспортеров обязательно всплывет опять. Хотя бы потому, что экспорт входит в драйверы роста ВВП Беларуси, а экономика в последнее время подает плохие сигналы.