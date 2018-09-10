Павел Селин: Диктатура никогда не бывает вечной 3 10.09.2018, 8:20

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Главное - не быть равнодушными.

Известный российский журналист Павел Селин поздравил сайт Charter97.org с 20-летием.

- Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Павел Селин, я журналист и телевизионный ведущий.

На днях исполняется 20 лет сайту Charter97.org. Это не просто какие-то очередные цифры, не просто юбилей.

Это 20 лет примера того, как в сложнейших, иногда смертельно опасных условиях нужно исполнять свой человеческий и журналистский долг, рассказывая людям правду.

Для меня «Хартия-97» - это, пожалуй, один из главных, а может быть, и главный источник информации о том, что происходит на самом деле в Беларуси.

Но, конечно, это в первую очередь и мои друзья. Мои очень близкие друзья, которые создавали «Хартию-97» и сейчас работают в ней, поддерживают ее – каждый день, каждую секунду.

Я очень волновался за них, когда к ним врывались в квартиры и редакции, когда их избивали, когда их бросали в тюрьму и мучили там. Когда они вынуждены были бежать за границу и делать свое дело уже вдалеке от Родины.

Сейчас им очень нелегко. «Хартия-97» в тяжелом финансовом положении. Ручейки помощи от разных европейских фондов иссякают, и тому виной – так называемая «реальная политика».

Вы знаете, я сейчас нахожусь в командировке, высоко в горах, и мне пришло на ум такое сравнение: «Хартия-97» - это тонкое горное деревце, которое всеми силами цепляется за горный склон. Его давят лавинами тоталитаризма, его заваливают острыми камнями репрессий… Но самое главное – чтобы его не засыпало песком нашего равнодушия.

Поможем «Хартии» вместе – кто как может, кто сколько может. Давайте поздравим «Хартию» с юбилеем.

Ребята, здоровья вам, сил, удачи, твердости духа!

Диктатура никогда не бывает вечной. Жыве Беларусь!

Напомним, 3 сентября главный редактор сайта «Хартия-97» Наталья Радина заявила об угрозе работе информационного ресурса из-за резкого сокращения финансирования и призвала читателей помочь сайту.

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