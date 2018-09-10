Павел Селин: Диктатура никогда не бывает вечной

Павел Селин: Диктатура никогда не бывает вечной3
- 10.09.2018, 8:20
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Главное - не быть равнодушными.
Известный российский журналист Павел Селин поздравил сайт Charter97.org с 20-летием.
- Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Павел Селин, я журналист и телевизионный ведущий.
На днях исполняется 20 лет сайту Charter97.org. Это не просто какие-то очередные цифры, не просто юбилей.
Это 20 лет примера того, как в сложнейших, иногда смертельно опасных условиях нужно исполнять свой человеческий и журналистский долг, рассказывая людям правду.
Для меня «Хартия-97» - это, пожалуй, один из главных, а может быть, и главный источник информации о том, что происходит на самом деле в Беларуси.
Но, конечно, это в первую очередь и мои друзья. Мои очень близкие друзья, которые создавали «Хартию-97» и сейчас работают в ней, поддерживают ее – каждый день, каждую секунду.
Я очень волновался за них, когда к ним врывались в квартиры и редакции, когда их избивали, когда их бросали в тюрьму и мучили там. Когда они вынуждены были бежать за границу и делать свое дело уже вдалеке от Родины.
Сейчас им очень нелегко. «Хартия-97» в тяжелом финансовом положении. Ручейки помощи от разных европейских фондов иссякают, и тому виной – так называемая «реальная политика».
Вы знаете, я сейчас нахожусь в командировке, высоко в горах, и мне пришло на ум такое сравнение: «Хартия-97» - это тонкое горное деревце, которое всеми силами цепляется за горный склон. Его давят лавинами тоталитаризма, его заваливают острыми камнями репрессий… Но самое главное – чтобы его не засыпало песком нашего равнодушия.
Поможем «Хартии» вместе – кто как может, кто сколько может. Давайте поздравим «Хартию» с юбилеем.
Ребята, здоровья вам, сил, удачи, твердости духа!
Диктатура никогда не бывает вечной. Жыве Беларусь!
Напомним, 3 сентября главный редактор сайта «Хартия-97» Наталья Радина заявила об угрозе работе информационного ресурса из-за резкого сокращения финансирования и призвала читателей помочь сайту.
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