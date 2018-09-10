закрыть
10 сентября 2018, понедельник, 20:53
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сайту «Хартия 97» нужна ваша помощь
Рубрики

Кирилл Василевский: Charter97.org - последний рубеж обороны свободного слова в байнете

  • 10.09.2018, 20:13

Активист призывает поддержать независимый сайт.

«Charter97.org сегодня - последний рубеж обороны свободного слова в байнете. Сдадим ее — и больше о наших проблемах, протестах, несогласии с политикой властей писать будет некому. Издания, редакции которых находятся в Беларуси, уже давно боятся критиковать режим и писать об оппозиции. Продолжит работу сайт или нет — зависит только от нас. Поддержать Charter97.org можно через систему PayPal — это займет пару минут», - написал Кирилл Василевский на своей странице в Facebook.

Напомним, 3 сентября главный редактор Наталья Радина заявила об угрозе работе сайта «Хартия-97» из-за резкого сокращения финансирования и призвала читателей к солидарности. Вы можете помочь сайту следующим образом:

ПОЖЕРТВОВАНИЕ ЧЕРЕЗ PAYPAL:


РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:

Название банка:Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL 97 1160 2202 0000 0002 1671 1123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe


Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com


популярное за неделю

Мнение

Это все, что нужно знать об экономике Беларуси
Это все, что нужно знать об экономике Беларуси Андрей Санников
Лукашенко «лечит» болезнь морфием
Лукашенко «лечит» болезнь морфием Сергей Фурса
Россия в капкане. По всем правилам
Россия в капкане. По всем правилам Роман Бессмертный
Что стоит за атаками российских медиа на Лукашенко?
Что стоит за атаками российских медиа на Лукашенко? Валерий Карбалевич