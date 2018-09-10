Кирилл Василевский: Charter97.org - последний рубеж обороны свободного слова в байнете 10.09.2018, 20:13

Активист призывает поддержать независимый сайт.

«Charter97.org сегодня - последний рубеж обороны свободного слова в байнете. Сдадим ее — и больше о наших проблемах, протестах, несогласии с политикой властей писать будет некому. Издания, редакции которых находятся в Беларуси, уже давно боятся критиковать режим и писать об оппозиции. Продолжит работу сайт или нет — зависит только от нас. Поддержать Charter97.org можно через систему PayPal — это займет пару минут», - написал Кирилл Василевский на своей странице в Facebook.

Напомним, 3 сентября главный редактор Наталья Радина заявила об угрозе работе сайта «Хартия-97» из-за резкого сокращения финансирования и призвала читателей к солидарности. Вы можете помочь сайту следующим образом:

ПОЖЕРТВОВАНИЕ ЧЕРЕЗ PAYPAL:

РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:

Название банка:Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL 97 1160 2202 0000 0002 1671 1123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe

Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com