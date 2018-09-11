На марше 22 Наталья Радина

11.09.2018, 8:07

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Наталья Радина

Сайту «Хартия-97» - 20 лет.

Charter97.org заработал 11 сентября 1998 года, спустя десять месяцев после провозглашения гражданской инициативы «Хартия-97».

20 лет... Так много всего было за эти годы и так быстро они пролетели. Ровно половина моей жизни. Иногда я спрашиваю себя: зачем все это? Можно же было прожить эти годы иначе. Иметь спокойную работу, дом, возможность жить на родине со своими близкими и друзьями. Но понимаю, что никакого другого пути быть не могло. Нет сегодня в Беларуси ни одного уголка, где можно спрятаться от действительности и попытаться жить, не замечая повсеместную ложь, насилие, воровство и беспредел.

Я пришла в «Хартию» еще совсем молодым журналистом в 1998 году и сразу поняла — это мое место и мои люди. Объединило нас одно — сильное и неукротимое желание вырваться из гнилого болота диктатуры и жить в нормальной свободной стране.

Последующие репрессии, уголовные дела, обыски, избиения, тюрьма, вынужденная эмиграция — по большому счету, ерунда, доказательство того, что мы все делаем правильно.

Самая большая и страшная наша потеря — это Олег Бебенин. Боль никогда не уйдет, память останется навсегда и дело, которое он начал, будет продолжаться.

Когда-нибудь, когда мы окажемся наконец в нормальной свободной Беларуси, я назову имена всех, кто работал в «Хартии». Это будет очень длинный список смелых и порядочных людей.

А сегодня меня очень радует, что в «Хартию» приходят работать молодые ребята по 20-25 лет. Трудно представить, что, когда мы начинали, они только родились. И это новое поколение, выросшее при лукашизме, сегодня жаждет свободы так же, как и мы. Свободная Беларусь для нас всех это не просто мечта. Это цель, которая заставляет действовать даже в самых тяжелых условиях.

За эти 20 лет мы приобрели в Беларуси и во всем мире миллионы читателей, ставших для нас добрыми друзьями. Все эти годы мы шли одной дорогой. Мы работали для вас, а вы поддерживали нас, как могли.

Когда нашу редакцию в очередной раз разгромили в марте 2010 года, сотрудники спецслужб вынесли всю технику. Уже на следующий день вы принесли нам новые компьютеры.

Помню, когда меня избили на площади 19 декабря 2010 года, коллеги пытались отвести меня к машине скорой помощи. Нужно было как-то пройти через плотную стену людей, стоящих перед Домом правительства. Тут кто-то сказал «Это же «Хартия»!» Люди тут же расступились, образовался коридор. Мы шли по нему, а люди хлопали... Как такое забудешь?

Мы все — и журналисты, и читатели — реально крутые. «Хартию» уважают в мире. Несколько лет назад я была в редакции газеты «Le Mond» в Париже. Французы рассказывали, как организована работа в редакции. Они были ошеломлены цифрами посещаемости сайта «Хартии» и постоянно повторяли одно слово «Невероятно!»

Сегодня, когда перед Charter97.org возникли новые угрозы, вы немедленно откликнулись на наш призыв о помощи. Мы бесконечно благодарны всем, кто поддерживает наш сайт, чтобы он продолжал работу. «Объединение в действии» - принцип, на котором создавалась «Хартия-97».

Конечно, 20 лет — это огромный срок. Но мы все еще на марше. На марше, который, я верю, непременно приведет нас к нашей мечте и цели.

Наталья Радина, главный редактор Charter97.org

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