Я и другие дипломаты начинали свой день с «Хартии» 1 Сречко Джукич

11.09.2018, 8:15

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Сречко Джукич

Цивилизации без независимых СМИ не бывает.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Сербия в Беларуси (2004-2011 год) Сречко Джукич прислал в редакцию Charter97.org свою статью, в которой вспомнил о годах работы в нашей стране.

Во всех странах, где я работал дипломатом, моей первоначальной задачей являлось чтение СМИ — и официальных, и оппозиционных – чтобы проводить детальный анализ и на основании этого делать выводы. Это позволяло глубже знакомиться со страной пребывания, с ее успехами, проблемами и стоящими перед ней вызовами. Конечно, я также знакомился с журналистами всего существующего спектра в политике, экономике, культуре страны.

Таким же образом я действовал в качестве Чрезвычайного и Полномочного Посла Сербской Республики в Беларуси. Я лично читал и наблюдал за всеми белорусскими не только официальными СМИ, но и за более малочисленными свободными, оппозиционными медиа.

К сожалению, в Беларуси было и остается очень, очень мало свободных и оппозиционных СМИ. Их можно перечислить на пальцах одной руки!

Флагман белорусского свободного, аналитического, критического и оппозиционного слова – сайт Charter97.org. С «Хартии-97» начинали свой рабочий день я и мои коллеги по дипломатическому корпусу. И не только мы, иностранные представители, но и белорусская власть, вплоть до самого высокого уровня.

Для меня останется непонятным, зачем запрещать свободные, оппозиционные СМИ, в том числе и Charter97.org? Более того — отправить «Хартию» в ссылку!

Оппозиционные и официальные СМИ можно сопоставить, как реальность и фикцию, как вещи, близкие к истине, и почти несуществующий мир.

Посмотрите, каково состояние СМИ и свободы слова в самых развитых в экономическом, политическом и демократическом смысле странах и сделайте вывод о существующей взаимной и диалектической связке прогресса и свободы.

Нужно поддерживать независимые СМИ во всех странах, включая Беларусь и даже Сербию. Почему? Дорогие друзья, мы живем в 21-м, а не в 19-м веке. Это просто уровень цивилизации и ее развития.

Боюсь, что сегодня ситуация в наших странах во многом более схожа, чем 6-7 лет назад. Свобода СМИ, демократия, честные выборы у нас завоеваны не навсегда. Сегодня сербы снова сталкиваются со старыми проблемами. Мы думали, что эти ценности у нас останутся навсегда. Но это не так! Надо снова бороться, добиваться свободы, в том числе и свободы СМИ. Нам нужна демократия в полном понимании этого слова, и тогда мы решим все наши национальные и государственные вопросы. В мире очень много таких успешных государств.

Хотел бы добавить, что в течение моей многолетней посольской работы в Беларуси для меня было большой честью лично познакомиться и даже подружиться с многочисленными белорусскими журналистами. Многих журналистов я приглашал к себе в резиденцию и обязательно на все мероприятия посольства. Это помогло мне лучшие узнать и полюбить прекрасную страну Беларусь и ее миролюбивый и трудолюбивый народ (хотя, кажется, и чрезмерно законопослушный).

Приведу здесь имена двух белорусских журналистов. Хотя я помню обо всех, о том, какие содержательные разговоры мы вели, какими глубокими и искренними были наши отношения, которые помогли взаимопониманию между нашими народами.

Наталья Радина, которая сегодня возглавляет «Хартию-97», чрезвычайно талантливая журналистка. Я помню, как она сделала со мной самое лучшее интервью за время моего семилетнего посольского пребывания в Минске под заголовком «Беларусь — страна, которая раскрывается».

Хочу вспомнить Ирину Халип, невероятного профессионала. Ирина, как журналистка, тоже многое пережила вместе со своим мужем Андреем Санниковым и сыном Даниилом. Я помню прогулки с ними вдоль Свислочи...

Накануне 20-летия сайта «Хартия-97» я хочу отметить его ведущую роль в постоянной борьбе не только за свободу слова. Я убежден, что именно «Хартия-97» запомнится и попадет в историю как маяк нашего времени.

Поздравляю вас с прекрасным юбилеем! Желаю вам творческих сил в вашем нелегком труде. Вы идете благородным путем, и я хочу, чтобы вы быстрее вернулись на Родину.

Напомним, 3 сентября главный редактор Наталья Радина заявила об угрозе работе сайта «Хартия-97» из-за резкого сокращения финансирования и призвала читателей к солидарности. Вы можете помочь сайту следующим образом:

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Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe

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