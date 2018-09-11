Евгений Афнагель: Лучшим подарком для «Хартии» будет наша солидарность и поддержка
- 11.09.2018, 8:36
Без правдивой информации будет намного сложнее бороться за свободу и независимость Беларуси.
Об этом в «Фейсбуке» написал координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь», один из лидеров Белорусского Национального Конгресса Евгений Афнагель.
«У «Хартии» - день рождения, самому популярному независимому сайту страны - 20 лет. Знаю одно: без независимых, честных журналистов, без правдивого освещения событий, которые происходят в Беларуси, нам будет намного сложнее бороться за свободу и независимость.
А лучшим подарком для «Хартии» будет наша солидарность и поддержка, которая сегодня очень нужна сайту.
С днем рождения, друзья! Вместе - победим!»
Напомним, 3 сентября главный редактор Наталья Радина заявила об угрозе работе сайта «Хартия-97» из-за резкого сокращения финансирования и призвала читателей к солидарности. Вы можете помочь сайту следующим образом:
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