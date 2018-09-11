Артем Черняк: Из-за статей на «Хартии» я пришел в оппозицию 11.09.2018, 9:24

Сегодня новые люди присоединяются к сопротивлению, потому что узнают правильные новости.

Об этом в «Фейсбуке» написал активист «Европейской Беларуси» Артем Черняк.

«Из статей на «Хартии» я девять лет назад узнал о Европейской Беларуси и вскоре пришел в оппозицию. Это были самые классные годы жизни. Суперский движ, адреналин уличной борьбы, лучшие друзья.

Сегодня уже новые люди присоединяются к сопротивлению, потому что узнают правильные новости, читая Хартию. А некоторые даже на улицах узнают.

С днюхой, «Хартия»! Вы крутые! Жыве Сharter97.org!»

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