Игорь Ворошкевич: «Крама» отдает свой голос за «Хартию»! 11.09.2018, 10:10

Игорь Ворошкевич

Фото: onliner.by

Мы верим и в этом наша правда.

Лидер знаменитой белорусской рок-группы «Крама» Игорь Ворошкевич прислал поздравление сайту «Хартия-97» с 20-летним юбилеем.

- Уважаемая Наталья Радина! Уважаемые сотрудники информационного портала «Хартия-97»! Поздравляю вас с юбилеем. Все эти 20 лет, вы и мы, группа «Крама», существовали вместе. Мы получили от вас много помощи в тяжелые для нас времена. И мы всегда отдаем свой голос за вас, зная, в какой ситуации вы сейчас оказались.

Да, эти 20 лет были и хорошими, и трагическими, но это жизнь. Самое главное, что мы верим в победу демократии на территории Беларуси. Мы в это верим и в этом наша правда.

Жыве Беларусь! Поздравляю вас!

Напомним, 3 сентября главный редактор Наталья Радина заявила об угрозе работе сайта «Хартия-97» из-за резкого сокращения финансирования и призвала читателей к солидарности. Вы можете помочь сайту следующим образом:

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