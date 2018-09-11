Аркадий Бабченко: Сайт «Хартия-97» уже объединяет оппозиционеров по всему миру

Аркадий Бабченко: Сайт «Хартия-97» уже объединяет оппозиционеров по всему миру2
- 11.09.2018, 10:24
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Легендарный журналист Аркадий Бабченко поздравил сайт Charter97.org с 20-летием.
- Добрый день! Меня зовут Аркадий Бабченко, я журналист и постоянный читатель сайта Charter97.org. Читать «Хартию» я начал лет 10 назад, когда работал еще в «Новой газете», и с тех пор читаю постоянно, постоянно подписан.
Поздравляю вас с 20-летием. Надеюсь, что проживет еще «Хартия» два, три, пять, десять раз по столько же, потому что ресурс этот, действительно, важный. Этот русскоязычный ресурс сегодня объединяет уже всех, наверное, — и беженцев, и всяких протестантов, и оппозиционеров по всему миру. И это такой сегодня объединяющий костыль, который, я надеюсь, будет забит в крышку гроба всех деспотичных режимов.
Еще раз поздравляю вас, друзья, с днем рождения. И желаю вам долгой жизни, счастья и всем нам, конечно же, свободы и нормального существования в нормальном мире. Спасибо вам!
Напомним, 3 сентября главный редактор Наталья Радина заявила об угрозе работе сайта «Хартия-97» из-за резкого сокращения финансирования и призвала читателей к солидарности. Вы можете помочь сайту следующим образом:
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