Настоящий журналист мало чем отличается от солдата 2 Сергей Спариш

11.09.2018, 10:50

Сергей Спариш

Но ни одна армия не может воевать без тыла.

«Хартии-97» - 20 лет.

Один хитрый китаец однажды сказал: «Винтовка рождает власть». Цинично, но честно. Без власти нельзя достичь своих целей, какими бы благородными они ни были. А откуда взяться власти, если нет «винтовки» и готовности применить ее по назначению?

Но не стоит воспринимать слова дедушки Мао слишком буквально. Его «винтовка» - это не Мосинка или Арисака. Ноутбук журналиста - такая же убойная штука, как винтовка.

Настоящий журналист мало чем отличается от солдата. Он постоянно на фронте. Фашистская страна вроде Беларуси - это для него сплошная «горячая точка».

Наши журналисты слишком часто обходят опасные темы, занимаются самоцензурой. Так спокойнее и безопаснее, думают они, поэтому выбирают дезертирство.

«Хартия» не дезертирует. Уже 20 лет она несет свою службу. Она прошла через убийства, похищения, аресты, избиения, обыски, конфискации, но не сдалась. Для миллионов белорусов она давно стала символом бескомпромиссности и независимости.

Но ни одна армия не может воевать без тыла. Хартии нужна ваша помощь.

Сергей Спариш, «Фейсбук»

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