Збигнев Глуза: «Хартия» - это символ демократической Беларуси 11.09.2018, 11:06

Збигнев Глуза

Фото: charter97.org

Смысл «Хартии» был усилен через ее третье воплощение - белорусское.

Руководитель знаменитого польского издательства «Karta» («Хартия») поздравил сайт Charter97.org с 20-летием.

- Двадцатилетие портала подтверждает для меня жизненность идеи, заложенной в прекрасном слове «Хартия».

Смысл «Хартии» был усилен через ее третье воплощение - белорусское. Через чехословацкую, польскую, а потом белорусскую «Хартии» подтвердилась ценность идей, закодированных в этом слове.

Белорусская группа взяла за пример чехословацкую «Хартию», представленную Вацлавом Гавелом. Мы, поляки, в свое время также обратились к «Хартии». И теперь все вместе мы делаем из «Хартии» символ определенного действия в реальности Восточной Европы. Это демократия.

Для меня «Хартия-97» является воплощением демократической Беларуси. И доказательством того, что эта страна может быть частью Европы.

Напомним, 3 сентября главный редактор Наталья Радина заявила об угрозе работе сайта «Хартия-97» из-за резкого сокращения финансирования и призвала читателей к солидарности. Вы можете помочь сайту следующим образом:

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