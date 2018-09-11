С любовью из Парижа 11.09.2018, 12:02

Леонид Новицкий

Чемпион Беларуси по боксу с нами.

Из Парижа пришло поздравление от легендарного активиста белорусского Сопротивления, чемпиона Беларуси по боксу, руководителя охраны кандидата в президента в Беларуси Андрея Санникова, журналиста сайта Charter97.org в 2011-2014 годах Леонида Новицкого.

- Всем привет. Меня зовут Леонид Новицкий. Многие меня помнят как активиста движения «Зубр», как активиста «Европейской Беларуси». Сегодня я хочу поздравить замечательный сайт «Хартия-97» с днем рождения. 20 лет этот сайт несет информацию людям в Беларуси в условиях гонений, в условиях диктатуры. Журналистов «Хартии» арестовывали, избивали, убили основателя сайта Олега Бебенина, но сайт, несмотря ни на что, не сломался и продолжает нести информацию людям.

Хочу пожелать всем, кто любит этот сайт, кто причастен к созданию и работе этого сайта с таким замечательным днем — днем рождения «Хартии»! С любовью из Парижа.

Напомним, 3 сентября главный редактор Наталья Радина заявила об угрозе работе сайта «Хартия-97» из-за резкого сокращения финансирования и призвала читателей к солидарности. Вы можете помочь сайту следующим образом:

ПОЖЕРТВОВАНИЕ ЧЕРЕЗ PAYPAL:

РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:

Название банка:Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL 97 1160 2202 0000 0002 1671 1123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe

Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com