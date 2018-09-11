Ты помог «Хартии-97»?
- 11.09.2018, 12:11
Лучше пустить деньги на хорошее дело, чем отдать их Лукашенко.
Об этом в «Фейсбуке» написал общественный активист Артур Климович.
«Ваши деньги все-равно ежедневно Лука забирает. Так может, пустите их на хорошее дело?», - написал активист.
Напомним, 3 сентября главный редактор Наталья Радина заявила об угрозе работе сайта «Хартия-97» из-за резкого сокращения финансирования и призвала читателей к солидарности. Вы можете помочь сайту следующим образом:
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Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”
Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe
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