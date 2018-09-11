Ты помог «Хартии-97»?

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  • 11.09.2018, 12:11

Лучше пустить деньги на хорошее дело, чем отдать их Лукашенко.

Об этом в «Фейсбуке» написал общественный активист Артур Климович.

«Ваши деньги все-равно ежедневно Лука забирает. Так может, пустите их на хорошее дело?», - написал активист.

Напомним, 3 сентября главный редактор Наталья Радина заявила об угрозе работе сайта «Хартия-97» из-за резкого сокращения финансирования и призвала читателей к солидарности. Вы можете помочь сайту следующим образом:

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Название банка:Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL 97 1160 2202 0000 0002 1671 1123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe


Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com


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